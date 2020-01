Regia: Fabio Del Greco

Data di uscita: 5 marzo 2020

“La donna dello smartphone” è un film indie di Fabio Del Greco che accosta filmati ripresi con un cellulare a riprese in alta definizione.

La donna dello smartphone: una vita raccontata attraverso uno schermo

Un uomo anziano in difficoltà trova per caso uno smartphone abbandonato per strada. Curioso, cerca di capire a chi appartenga e si ritrova in questo modo a ripercorrere le vicende di una misteriosa donna trasferitasi a Roma da un paesino del Sud per lavorare come insegnante.

Da quel che si evince dai filmati presenti nel cellulare, la donna vive un’esperienza terribile a Roma, città straniante che non la accoglie e, anzi, sembra rigettarla come un corpo estraneo.

Il film sceglie di raccontare una realtà intrisa di disagio sociale, dalle rivalità sul luogo di lavoro, che possono trasformarsi addirittura in bullismo, alla situazione nelle borgate della capitale italiana.

Cast e produzione

Fabio Del Greco è un cineasta famoso nei circoli indie con una predilezione per storie drammatiche e profondamente stranianti, quasi kafkiane. Le sue pellicole più apprezzate sono “Mistero di un impiegato” (2019), “Altin in città” (2017) e “Io sono Nulla” (2015).