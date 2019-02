Regia: Matthew Vaughn

Cast: Daniel Brühl, Charles Dance, Rhys Ifans

Genere: Azione, Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: Gran Bretagna, USA, 2019

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 14 novembre 2019

Tornano le spie britanniche più eleganti del cinema, in nuove missioni al servizio della Regina. A sconcertare i fan del franchise-action è la probabile grande assenza di Taron Egerton.

Kingsman 3: il grande ritorno

Ormai è ufficiale che la saga di spionaggio più irriverente degli ultimi anni stia per tornare sui grandi schermi con un nuovo capitolo, di cui tuttavia ci sono ancora molti misteri da svelare. Trama, ambientazione e buona parte del cast sono infatti ancora un’incognita.

Il provvisorio abbandono del franchise da parte del giovane protagonista Taron Egerton sembra però essere confermato. In un’intervista rilasciata dallo stesso attore, Egerton ha ammesso che non sarà presente nel terzo capitolo, ma che ciò non toglie la sua partecipazione ad eventuali produzioni future. Le dichiarazioni dell’ex-protagonista fanno pensare che il nuovo progetto sarà un sequel diretto degli eventi di "Kingsman - Il cerchio d'oro". La regia di Matthew Vaughn risulta essere riconfermata, così come la sua firma alla sceneggiatura. Per i fan dei Kingsman non resta così che aspettare per avere ulteriori informazioni.

Kingsman 3: il fascino d’oltremanica colpisce ancora

La saga cinematografica ha esordito nel 2014 con “Kingsman - The Secret Service”, suscitando immediatamente un grande successo di pubblico e 414,4 milioni di dollari al botteghino. Il secondo capitolo, “Kingsman - Il cerchio d’oro”, viene distribuito nelle sale nel 2017, riscuotendo 410,9 milioni di dollari. Colin Firth vestirà ancora una volta i panni dell’agente gentiluomo Harry Hart, che però non potrà contare sul suo promettente allievo Eggsy. "Kingsman" ha rappresentato un importante trampolino di lancio per il giovane attore britannico, che ora si trova impegnato in diverse e attese produzioni, tra cui il biopic su Elthon John e “Robin Hood - l’origine della leggenda”.