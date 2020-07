Jason Clarke è un attore australiano conosciuto soprattutto per il ruolo di Tommy Coffee nella serie tv Brotherhood-Legami di sangue. Ha iniziato il percorso artistico subito dopo il diploma al Victorian College of Arts.

Jason Clarke, Tommy di Brotherhood

(Winton, 17 luglio 1969)

Jason Clarke nasce e cresce a Winton nel Queensland (Australia) e frequenta il College of Arts dove si diploma con il massimo dei voti. Subito dopo il diploma inizia la carriera artistica lavorando per il teatro. L'attore dirige alcune rappresentazioni dell'Amleto e La Tempesta ed una versione musical di Arancia meccanica. Jason Clarke recita in diverse serie tv sia australiane sia americane tra le quali "Home and away", Blue Helers e All Saint. Nel 1998 esordisce al cinema nel film Twilight, primo della saga. Quattro anni dopo prende parte alle pellicole cinematografiche "La Generazione rubata" e "Due gemelle in Australia". Nel 2009 recita nel film "Nemico pubblico" e l'anno successivo è di nuovo al cinema in "Wall Street-Il denaro non dorme mai". Il film che gli vale la notorietà è Zero Dark Thirty del 2012.

Jason Clarke diventa famoso grazie a Brotherhood

Jason Clarke oltre ad aver preso parte a diversi film per il cinema ha recitato anche in molte serie televisive. Il suo esordio sul piccolo schermo risale al 1996 quando partecipa ad un episodio della serie tv "Detective in corsia". Negli anni successivi recita in diverse serie tv come guest star. Nel 2002 entra nel cast della serie tv "Home and away" e l'anno dopo recita in alcuni episodi di "Farscape", "White Collar Blue" e "Stringers". La celebrità arriva grazie al ruolo di Tommy Coffee nella serie tv "Brotherhood". La partecipazione a questo sceneggiato televisivo gli vale la partecipazione alla grande produzione internazionale "Caterina La Grande".