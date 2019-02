Hotel Mumbai (2019)

Regia: Anthony Maras

Cast: Armie Hammer , Nazanin Boniadi, Dev Patel , Jason Isaacs, Anupam Kher, Natasha Liu Bordizzo, Suhail Nayyar, Angus McLaren, Rodney Afif

Genere: Drammatico

Durata: 1 25 minuti

Produzione: Electric Pictures, Hamilton Entertainment, Thunder Road Films, Cyan Films

Distribuzione: M2 Pictures, Italian International Film

Data di uscita: 2 maggio 2019

Hotel Mumbai è una pellicola scritta e diretta da Anthony Maras, tratta dall’episodio realmente accaduto in cui ci fu un attentato terroristico al Taj Mahal Palace Hotel di Mumbai.

Hotel Mumbai: una vera storia di grande determinazione e coraggio

Tra il 26 e il 29 novembre 2008, ci furono una serie di attentati in tutta la città indiana (uno dei quali appunto all’hotel), in cui persero la vita 195 persone e ci furono circa 300 feriti. Semplici e professionali lavoratori di questa prestigiosa struttura si sono ritrovati in una situazione al quanto scioccante e tragica: un gruppo di terroristi ha preso d’assalto il Taj Mahal Palace. I primi, alle strette in questa spiacevole circostanza, metteranno a rischio le loro vite: tra dubbi, ansie, determinazioni e tanta forza di volontà, allo scopo di proteggere quelle dei numerosi turisti presenti nel edificio. La vicenda prende posto tra esplosioni, sparatorie e tanti sfortunati morti che ci furono in quelle tristi giornate per l’hotel e per tutta la città in generale.

Hotel Mumbai: il cast

Tra il cast della pellicola troviamo attori di varie etnie e di varie età, come ad esempio: Armie Hammer (“The Birth of a Nation – il risveglio di un popolo”, “Animali notturni”, “Chiamami col tuo nome”); Dev Patel (“The Millionarie”, “Ritorno al Marigold Hotel”, “L’uomo che vide l’infinito”); Nazanin Boniadi (“Iron Man”, “Zoolander 2”, “Ben-Hur, 2016”); Jason Isaacs (“Harry Potter e i doni della morte parte 1”, “Harry Potter e i doni della morte parte 2”, “La cura del benessere”); Anupam Kher (“Il lato positivo”, “I figli della mezzanotte”).

Il film è scritto da John Collee e dallo stesso regista, Anthony Maras e uscirà nelle sale italiane il 2 maggio 2019.