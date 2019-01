Titolo originale: Terra Willy - Planète Inconnue

Regia: Eric Tosti

Genere Animazione, colore

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2019

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 18 aprile 2019

Il film d’animazione "Terra Willy" è diretto da Eric Tosti e racconta la storia del giovane Willy che, dopo essersi separato dai genitori a causa della distruzione della loro navicella spaziale, si ritrova sperduto in un pianeta straniero dove lo attendono incredibili avventure.

Terra Willy: un’avventura galattica per tutta la famiglia

Il piccolo Willy è un bambino di 10 anni curioso e allegro, che si ritrova a vivere inaspettatamente un’avventura che non avrebbe mai immaginato: durante un viaggio spaziale con la sua famiglia, la navicella che li trasporta si ritrova coinvolta in un incidente; per essere messo al riparo il ragazzo viene allontanato grazie a una capsula di salvataggio. Solo, senza neanche sapere che fine abbiano fatto i suoi genitori, Willy si ritrova ad atterrare su un pianeta selvaggio a lui sconosciuto. Fortunatamente il giovane protagonista scopre di non essere privo di compagnia, ad aiutarlo fino all’arrivo dei soccorsi c’è Buck, un robot esperto di sopravvivenza. Il duo si imbatte presto in una strana creatura, l’alieno Flash, con il quale Willy si ritrovano subito in complicità. La comitiva decide così di intraprendere un viaggio di esplorazione per il pianeta, conoscendone la fauna, la flora… e anche tutti i suoi pericoli.

Terra Willy: il film d’animazione che risveglia la voglia di scoprire

Il regista Eric Tosti, dopo “Vita da giungla”, sposta la sua creatività nello spazio, lavorando in "Terra Willy" anche come sceneggiatore, per un progetto d’animazione che solleticherà lo spirito di avventura dei più piccoli, che non potranno fare a meno di mettersi nei panni del coraggioso Willy, accompagnandolo con l’immaginazione per tutto il suo stravagante viaggio.

Il film, di produzione francese, è distribuito nelle sale italiane da Notorious Pictures.