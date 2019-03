Titolo originale: The Brink

Regia: Alison Klayman

Genere: Documentario

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema

Data di uscita: 29 Aprile 2019

"The Brink – Sull’orlo dell'abisso" è un documentario incentrato sulla figura di Steve Bannon, ex stratega dell'entourage di Donald Trump. La pellicola è diretta dalla regista Alison Klayman, già dietro la macchina da presa per “Ai Weiwei: Never Sorry”.

The Brink – Sull’orlo dell’abisso: identikit di un abile manipolatore

“The Brink – Sull’orlo dell’abisso” segue il politico Bannon dal suo allontanamento dalla Casa Bianca fino alla fine della sua campagna tra Stati Uniti ed Europa, ponendo l'attenzione su The Movement, un’organizzazione che mira a promuovere una politica sovranista e populista in America e nel vecchio Continente, per unificare i partiti di estrema destra.

Steve Bannon lasciò la sua posizione di capo stratega della Casa Bianca poco meno di una settimana dopo la manifestazione dell'agosto del 2017, organizzata dai suprematisti bianchi dal nome Unite the Right Rally. Il politico aveva portato nella cerchia di Trump le sue idee estremiste. Una volta libero dall'incarico ufficiale ha trasformato il suo movimento nazionalista in un movimento globale.

"The Brink – Sull’orlo dell'abisso" sottolinea come Bannon, nel periodo delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti del 2018, abbia cercato di unificare i partiti di estrema destra per conquistare seggi alle europee di maggio 2019.

Steve Bannon è stato inoltre in passato un banchiere di Goldman Sachs oltre che investitore nel campo dei media, fondando la società Bannon & Company e lavorando come direttore di Breitbart News.

Nonostante la sua presenza scateni proteste e riempia i giornali, Bannon è un abile manipolatore della stampa, capace di promuovere al meglio se stesso, alimentando il mito che gli consente di avere visibilità.

Il documentario è stato prodotto da Marie Therese Guirgis, ex collaboratrice di Bannon e presentato al Sundance Film Festival 2018. "The Brink - Un ombra nell'abisso" è distribuito da Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema.