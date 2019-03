Titolo originale: Twarz

Regia: Malgorzata Szumowska

Cast: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol, Dariusz Chojnacki, Roman Gancarczyk, Anna Tomaszewska, Martyna Krzysztofik, Robert Talarczyk

Genere: Drammatico

Durata: 91 minuti

Produzione: Polonia, 2018

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 24 aprile 2019

Vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino 2018, "Mug - Un'altra vita" è una pellicola scritta e diretta da Malgorzata Szumowska con Mateusz Kosciukiewicz ("Zuzel", 2018; "The Informer - Tre secondi per sopravvivere", 2019) e Agnieszka Podsiadlik ("Kantor", 2017; "Säsong", 2019).

Mug – un'altra vita: quanto una tragedia può condizionarti?

"Mug – un'altra vita" segue le vicende di Jacek, un grande appassionato di heavy metal e molto legato al suo cane. L'uomo vive al confine tra la Polonia e la Germania, in un villaggio rurale in cui si sta erigendo una statua di Gesù Cristo, la più grande del mondo, in grado di rivaleggiare con quella di Rio de Janeiro. Jacek lavora proprio nel cantiere dove stanno costruendo la struttura, ma a causa di un incidente sul lavoro si ritrova con il viso sfigurato, tutto ciò poco dopo aver chiesto alla sua fidanzata, Dagmara, di sposarlo. Prima del'infortunio era un tipo molto alternativo, percorreva le strade di campagna a tutta velocità e viveva la sua vita molto energicamente; ma dopo il tragico accaduto, molte cose in Jacek sono cambiate.

La situazione sembra andare apparentemente per il meglio quando si sottopone ad un trapianto facciale, diventando il primo polacco a sottoporsi a tale intervento. L'opinione pubblica e la gente lo esalta come eroe nazionale, ma lui ormai non riesce più a guardarsi allo specchio e a riconoscersi in ciò che vede.

Mug - Un'altra vita: il cast

Dopo "W imie... " (2013) e "Corpi" (2015), Malgorzata Szumowska e Michal Englert tornano a lavorare insieme rispettivamente nel ruolo di regista/sceneggiatrice e sceneggiatore. Mateusz Kosciukiewicz interpreta il protagonista della pellicola Jacek, in difficoltà nel vivere la sua vita a causa del tragico incidente al suo volto; tra l'altro l'attore ha già collaborato con la Szumowska per il film "Corpi", ma in questo caso in veste di produttore.