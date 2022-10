Wild Men: folle dramedy sulla "crisi di mezza età"

“Wild Men”, folle dramedy sulla "crisi di mezza età" per la regia del danese Thomas Daneskov, presenta Rasmus Bjerg nel ruolo di Martin, il quale nonostante abbia provato gli iron-man e il ciclismo su strada si sente morto dentro. Mentre dice alla sua longanime moglie Anne (Sofie Gråbøl di “The Killing”) che parte per un seminario di lavoro, Martin si reca invece sui monti della Norvegia per provare a vivere di caccia come i suoi antenati vichinghi.

Per quanto la premessa possa intrigare e il film racchiudere taluni momenti gradevolmente assurdi (in una delle sequenze iniziali possiamo vedere il protagonista far la spesa in un supermarket con arco, frecce e una pelliccia d’orso indosso!), il dramma in sé offre ben pochi sollievi comici e finisce per annegare in un piattume fiacco non poi così clamorosamente gratificante.

Troppo confuso e incerto

Se nemmeno le spalle tozze del novello “Flintstone” Bjerg riescono a sorreggere il peso del film, ciò non toglie che la sua performance ironica e gustosamente dissennata seduca abbastanza e consenta alla pellicola di non sdrucciolare al di sotto della media dei film del genere “commedia nera” (da questo lato, i rimandi ai Coen risultano fin troppo flagranti).

Se può costituire uno studio del comportamento umano e delle sfide della vita nel complesso interessante, “Wild Men” appare infine troppo confuso e incerto per soddisfare adeguatamente uno spettatore occasionale in cerca di evasione.

Mirko Tommasi