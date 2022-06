Trama

Trailer Regia: Kiwi Chow

Genere: Documentario

Durata: 152 minuti

Produzione: Hong Kong, 2021

Distribuzione: Hongkongers

Data di uscita: 30 giugno 2022 "Revolution of Our Times" è un documentario di Kiwi Chow, distribuito nelle sale italiane in occasione del 25mo anniversario del ritorno di Hong Kong alla Cina. Revolution of Our Times: un documentario coraggioso "Revolution of Our Times" è un documentario coraggioso per i rischi concreti che si corrono a Hong Kong nel decidere di stare dalla parte della libertà e della giustizia, scelta operata dal regista hongkonghese Kiwi Chow (Ten Years). Il documentario prende le mosse dal 15 marzo 2019 quando parte la battaglia tra Hong Kong e la Cina continentale. A distanza di meno di un mese dalla proposta di legge governativa sull’estradizione, che di fatto spezzerebbe l'autonomia tra i due sistemi giuridici, il cuore della città prende fuoco. La rivolta popolare culminerà il 1° luglio nel lungo assedio al Politecnico, che coinvolgerà due milioni di persone. Soprattutto giovani e giovanissimi. In "Revolution of Our Times" si alternano le testimonianze dei protagonisti e le incredibili immagini riprese durante i cortei e le manifestazioni, mostrando i fatti dall'interno con la crudezza che ne deriva. Note di regia "Noi hongkonghesi abbiamo una tattica di resilienza: “essere come l’acqua”. Io, però, vorrei suggerire una nuova versione: “essere come il sangue”. Siamo stati tutti profondamente feriti da ciò che abbiamo passato negli ultimi tre anni, ma credo che i nostri legami reciproci non siano mai stati così forti e la nostra volontà di resistere al regime non sia mai stata così alta. Abbiamo tutti un nuovo senso di unità grazie a quello che abbiamo passato insieme. Perciò dico: “siate come il sangue”, perché siamo una sola persona, una sola famiglia, una sola comunità".