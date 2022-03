Titolo originale: Mystère à Saint-Tropez

Regia: Nicolas Benamou

Cast: Gérard Depardieu , Rossy De Palma, Christian Clavier, Benoìt Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Philypa Phoenix, Nicolas Briacon, Elisa Bachir Bey, Vincent Desagnat, Jèrome Commandeur, Virginie Hocq, Laurent D’Elia, Julien Jakout

Genere: Commedia

Durata: n/d

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: Wonder Pictures

Data di uscita: 1 giugno 2022

Dopo "Una famiglia senza freni" (2016) Nicolas Benamou, torna dietro la macchina da presa per la commedia con Gérard Depardieu dal titolo "Mistero A Saint-Tropez".

Mistero A Saint-Tropez: la trama

Saint-Tropez, estate del 1970. Il miliardario Claude Tranchant (Benoît Poelvoorde) e sua moglie Eliane decidono, come di consueto, di organizzare una festa nella loro villa di lusso nel sud della Francia. Fra gli invitati gli uomini più in vista dello show business. Tutto sembra andare per il meglio, a parte il sabotaggio molto strano e preoccupante dell'auto decappottabile dei due, che li porterà a credere di essere le vittime di un attentato.

Claude decide così di coinvolgere il suo amico ministro e di servirsi dell'aiuto del più bravo poliziotto di Parigi. Sicuramente l'estate non giova alla coppia: i migliori della polizia sono i ferie e solo Jean Boullin (Christian Clavier), prossimo alla pensione, è disponibile.

Incapace ma arrogante, Boullin userà i suoi personali metodi per riuscire a fare luce sull'indagine.