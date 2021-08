Regia: Ana Lily Amirpour

Cast: Ed Skrein, Kate Hudson, Craig Robinson, Jong-seo Jun, Kenneth Kynt Bryan, Tiffany Black, Evan Whitten, Kent Shocknek, Anthony Reynolds, Donna DuPlantier

Genere: Fantastico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: USA, 2020

“Mona Lisa and the Blood Moon “è un film in Concorso alla 78ª Mostra del Cinema diretto dalla regista Ana Lily Amirpour, nota per pellicole come “A Girl Walks Home Alone at Night”. Nel 2016 con “The Bad Batch” ha vinto a Venezia il Premio Speciale della giuria.

Mona Lisa and the Blood Moon: la trama

La protagonista di "Mona Lisa and the Blood Moon" è una ragazza scappata dal manicomio dotata di insoliti e pericolosi poteri. Da sola a New Orleans se la dovrà cavare tra rocambolesche avventure.

Un film visionario di una originale cineasta di origine iraniana naturalizzata americana

“Crescendo in America, ho sempre avuto la consapevolezza di essere un outsider. Venendo da un altro luogo e parlando una lingua diversa, è stato difficile ambientarmi. I film fantasy che amavo da bambina avevano la capacità di dare potere all’outsider: gli eroi che trovavo in quei film mi facevano uscire dall’ombra e alimentavano la mia ricerca di libertà personale. Nei miei film l’antagonista assoluto è il sistema, il modo in cui ci costringe ad assumere certi comportamenti, incidendo sulla visione che abbiamo gli uni degli altri e sul nostro senso di appartenenza a un luogo.

Con Mona Lisa, volevo creare un nuovo tipo di eroe che affronta i problemi di una realtà moderna e distorta. Una favola-avventura per esplorare ciò che la libertà personale rappresenta all’interno di una società caotica, in cui è difficile sentirsi liberi.” Così la regista più indie del Festival di Venezia 2021 parla del suo lavoro, una storia che appare molto sopra le righe ma carica di magia e illuminata al neon. Del resto, i suoi lavori precedenti, compreso “The Bad Batch” premiato a Venezia, seguono storie distopiche e apocalittiche con un uso sapiente di musica techno e donne che combattono per la loro sopravvivenza. Non a caso il suo primo lavoro è stato su una donna vampiro con chador da lei stessa definito “Spaghetti western iraniano sui vampiri”.