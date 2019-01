Frank Grillo è un attore americano dalle origini italiane, noto principalmente per aver partecipato a "Prison Break" e per aver interpretato il villain Crossbones in "Captain America: Winter Soldier" e "Captain America: Civil War".

Frank Grillo: Macho dalle radici italiane

(New York, 8 Giugno 1965)

Frank Grillo nasce a New York l'8 giugno del 1965 e ha origini calabresi.

Inizia il suo percorso nella recitazione da ragazzo al liceo, esibendosi nel teatro della scuola. Durante quegli anni sogna di diventare uno sportivo. Spinto dai genitori studia economia all'università e qui si laurea per poi arrivare a Wall Steet dove lavora per circa un anno.

Frank Grillo dalla pubblicità a "Prison Break"

Frank Grillo abbandona la carriera a Wall Street per inseguire la sua più grande passio: la recitazione, iniziando da uno spot televisivo di una birra. Il pubblico ama il suo fisico prestante e la sua aria da macho, così continua a lavorare per pubblicità di prodotti, finchè nel 1992 non esordisce sul grande schermo con "I re del Mambo".

Nel 1993 dopo "Rivalità mortale" intraprende anche la carriera televisiva e nel 1996 entra nel cast della soap opera "Sentieri" fino al 1999 interpretando Hart Jessup.

Prosegue il suo percorso nel mondo di Hollywood e nei primi anni del 2000 partecipa a diverse pellicole come "La cosa più dolce ..." (2002) e "Minority Report" (2002). Sempre nel 2002 recita nella serie premiata"The Shield".

Raggiunge la notorietà nel 2005 grazie a "Prison Break" dove interpreta Nick Savrinn.

Frank Grillo in un mondo di supereroi

Nel 2011 fa parte del cast di "Warrior" al fianco di Tom Hardye e Joel Edgerton, per poi lavorare diretto da Stephen Frears in "Una ragazza a Las Vegas" (2012) e Kathryn Bigelow in "Zero Dark Thirty" (2012);

Nel 2014 interpreta Brock Rumlow/Crossbones nel film della Marvel "Captain America: Winter Soldier" diretto da Anthony e Joe Russo. Ritroverà questo personaggio nel 2016 in "Captain America: Civil War" sempre diretto da Anthony e Joe Russo. Sempre nel 2014 è il protagonista del film "Anarchia - La notte del giudizio", ruolo che riprende nel 2016 in "La notte del giudizio: Election Year".

Nel 2019 ritrova i supereroi della Marvel in "Avengers: Endgame".