Sei film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questa prima settimana del mese di ottobre.

Film al cinema dal 6 ottobre: i più attesi

Uno dei film più attesi di questa settimana è “Everything Everywhere All at Once” diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert con Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis protagoniste. A causa di controllo fiscale Evelyn viene gettata in un’avvincente e coloratissima avventura nel multiverso. Chiamata a salvare il destino degli universi, la donna dovrà raccogliere tutto il suo coraggio per eliminare un nemico all’apparenza inarrestabile e riportare la serenità nella sua famiglia.

George Clooney e Julia Roberts sono i protagonisti della commedia diretta da OI Parker “Ticket to Paradise”. David e Georgia sono due genitori separati che insieme cercano di far saltare il matrimonio della figlia Lily, che ha conosciuto il suo futuro marito durante un viaggio a Bali. Tra paesaggi da sogno e feste nella comunità locale i due scopriranno di amarsi ancora.

Presentato al recente Festival di Venezia e vincitore del Premio Speciale della Giuria esce oggi al cinema “Gli Orsi non esistono” del regista iraniano Jafar Panahi. La pellicola racconta due storie d’amore parallele. In entrambe, gli innamorati sono tormentati da ostacoli nascosti e ineluttabili: la forza della superstizione e le dinamiche del potere.

Film al cinema dal 6 ottobre: le altre uscite

“La vita è una danza” è un film diretto da Cédric Klapisch con la protagonista interpretata dalla prima ballerina dell’Opéra di Parigi Marion Barbeau. Elise è una ballerina di danza classica promettente che vive a Parigi insieme al fidanzato. Dopo aver scoperto il suo tradimento e in seguito a un grave infortunio che sembra precludere la carriera che ha sempre desiderato, la giovane donna inizia un percorso verso la guarigione fisica ed emotiva che la porterà fino in Bretagna, dove l’affetto dei suoi amici e un nuovo amore le lasceranno intravedere la possibilità di una rinascita.

“The Hatching – La forma del male” è un film horror proveniente dal nord Europa diretto da Hanna Bergholm che segue le vicende di una bambina di dodici anni costretta a compiacere sua madre. La donna è un’autrice di un blog dove pubblicizza la sua ossessione della famiglia perfetta. Un giorno la figlia trova per caso un uovo e da subito comincia a prendersi cura di lui. Quando però si schiude quello che ne esce è oltre ogni immaginazione.

Remake di un film francese esce questa settimana al cinema “Quasi orfano” di Umberto Riccioni Carteni con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini protagonisti. Valentino è insieme a Costanza il fondatore di un brand di design molto famoso. Di origine pugliese il suo passato è costellato da difficoltà e con il passare del tempo ha chiuso definitivamente i ponti con la sua famiglia. Quando però per un caso i suoi salgano a Milano un imprevisto riporta indietro nel tempo Valentino e sarà proprio la stessa Costanza a non riconoscerlo più.

Tomas Barile

06/10/2022