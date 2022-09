Regia: Dan Kwan, Daniel Scheinert

Cast: Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong, Jamie Lee Curtis, Tallie Medel, Jenny Slate, Harry Shum Jr., Biff Wiff, Sunita Mani, Aaron Lazar, Craig Henningsen, Anthony Molinari, Panuvat Anthony Nanakornpanom, Efka Kvaraciejus, Audrey Wasilewski, Timothy Eulich, Daniel Scheinert

Genere: Azione

Durata: 139 minuti

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 6 ottobre 2022

"Everything Everywhere All at Once" è un film diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert, distribuito nelle sale italiane da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection..

Il film racconta una storia universale passando per tutte le dimensioni possibili del tempo, dello spazio e dell’essere, fondendo commedia, dramma familiare, arti marziali e romanticismo.

Everything Everywhere All at Once: la trama

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) gestisce una piccola lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente con cui non riesce a comunicare, un padre un po' fuori di testa e un matrimonio con i giorni contati.

A causa di controllo fiscale Evelyn viene gettata in un'avvincente e coloratissima avventura nel multiverso. Chiamata a salvare il destino degli universi, la donna dovrà raccogliere tutto il suo coraggio per eliminare un nemico all'apparenza inarrestabile e riportare la serenità nella sua famiglia.

Cast artistico e tecnico

"Everything Everywhere All at Once" ha per protagonista Michelle Yeoh, affiancata da Ke Huy Quan, (compagno di avventure di Harrison Ford in "Indiana Jones e il tempio maledetto"), James Hong (il perfido Lo Pan di Grosso Guaio a Chinatown), Stephanie Hsu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) e Jamie Lee Curtis, nei panni della impiegata dell’ufficio imposte Deirdre Beaubeirdre.

Produttori esecutivi della pellicola sono i fratelli Russo, A24 e Ley Line Entertainment.