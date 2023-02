Chi è Michelle Yeoh? Biografia, lavoro e curiosità sulla star di “Everything Everywhere All at Once”

Dopo aver conquistato il successo con Swiss Army Man, Daniel Kwan e Daniel Scheinert sono tornati alla ribalta con Everything Everywhere All at Once. Si tratta di vero e proprio caso cinematografico che ha raggiunto al botteghino circa 100 milioni di dollari. Tra gli attori che hanno partecipato al film si distingue senza ombra di dubbio Michelle Yeoh. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’attrice.

Indice

Chi è Michelle Yeoh

Biografia

Michelle Yeoh nasce a Ipoh, in Malesia, il 6 agosto del 1963 da genitori di origine cinese. La passione per lo spettacolo, e in particolar modo per la recitazione, compare quando Michelle è ancora una bambina. A quattro anni, infatti, inizia a studiare danza, passione a cui deve rinunciare a causa di un infortunio.

Il trampolino di lancio per la sua carriera da attrice arriva quando viene chiamata a girare uno sport con Jackie Chan. Da questo momento in poi Michelle Yeoh inizia la sua scalata verso il successo. La sua caratteristica principale riguarda la sua scelta di girare scene pericolose in prima persona, senza ricorrere all’aiuto di nessuna controfigura. Il grande successo arriva con “Madam”, film in cui recita al fianco dell’attrice Cynthia Rothrock, la regina del kung- fu femminile. Negli anni ’90 ottiene il successo anche negli Stati Uniti con il film “Supercop”, in cui recita accanto a Jackie Chan.

Lavoro- Everything Everywhere All at Once

Michelle Yeoh è la protagonista di “Everything Everywhere All at Once“, il nuovo film di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Nel film campione di incassi l’attrice interpreta Evelyn Wang, proprietaria insieme a suo marito di una lavanderia e gettoni. Evelyn Wang è insoddisfatta dalla sua vita, dal momento che ha a che fare con non pochi problemi: dalla crisi adolescenziale della figlia all’accudimento di suo padre poiché affetto da demenza senile. “Everything Everywhere All at Once” si presenta come un film che si rivela agli occhi dei telespettatori interessanti dal momento che tratta molti temi e li analizza sotto vari punti di vista. Riguardo il suo nuovo lavoro, Michelle ha raccontato:

È la sceneggiatura più sorprendente che mi sia mai capitata ma tante cose nella storia sono così sopra le righe, che primo non ero sicura che sarei riuscita a interpretarle, e secondo non sapevo dove avrei trovato il coraggio di farle vedere a mia madre…

Vita Privata e Curiosità

Forse non tutti sanno che Michelle Yeoh è stata Miss Malesia, un’ex Bond Girl e, ad oggi, è una delle attrici asiatiche più pagate. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che l’attrice è fidanzata da ben 19 anni con Jean Todt, ex amministratore delegato e direttore generale della Ferrari. Michelle ha confessato che, a causa del Covid, la coppia è stata costretta a rimandare le nozze, promettendo che si faranno presto.

Nel corso di alcune interviste Michelle ha rivelato il suo grande desiderio di diventare mamma. I figli, però, non sono mai arrivati. Per questo motivo l’attrice di “Everything Everywhere All at Once” ha confessato che, quando deve interpretare il ruolo di madre, si ispira ai suoi cari e amati nipoti.