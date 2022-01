Tre nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche questa settimana, tra questi anche il ritorno del regista Premio Oscar Asghar Farhadi.

Film al cinema dal 6 gennaio: ritorno in trincea

Questa settimana è in uscita al cinema il terzo capitolo della saga basata sul fumetto di Mark Millar e Dave Gibbons “The Secret Service”. “The King’s Man – Le Origini” diretto da Matthew Vaughn vede come protagonisti un cast stellare che comprende tra gli altri Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Aaron Taylor-Johnson e Stanley Tucci. Le vicende ruotano attorno ad un piano diabolico. I peggiori criminali e tiranni di tutti i tempi si uniscono con l’intento di far scoppiare la grande guerra. Sarà un solo uomo a correre contro il tempo per impedire la carneficina rivelando com’è nata la prima agenzia di intelligence indipendente.

Premiato con il Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2021 torna al cinema il regista due volte vincitore del Premio Oscar Asghar Farhadi con la pellicola “Un eroe” nominata per rappresentare l’Iran agli Oscar 2022. Il film segue le vicende di Rahim rinchiuso in prigione per un debito che non è riuscito a saldare. Approfittando di un permesso di due giorni, l’uomo prova a convincere il suo creditore a ritirare la denuncia dandogli una parte della somma dovuta. Tuttavia le cose non vanno secondo i piani.

Film al cinema dal 6 gennaio: una favola per il pianeta

Louis Garrel porta sul grande schermo “La Crociata”, scritto insieme allo sceneggiatore Jean-Claude Carrière, con lui stesso protagonista insieme a Laetitia Casta e il giovane Joseph Engel. Abel, Marianne e il figlio tredicenne Joseph vivono a Parigi. La loro esistenza quotidiana viene sconvolta il giorno in cui i genitori scoprono che Joseph ha, a loro insaputa, venduto alcuni oggetti di valore al fine di finanziare un misterioso progetto ecologico. Con molti amici sparsi per l’intero globo e uniti in un’organizzazione, porta avanti per ridare l’acqua all’Africa con lo scopo di salvare il pianeta.

Tomas Barile

06/01/2022