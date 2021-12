Titolo originale: A Hero

Regia: Asghar Farhadi

Cast: Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Orafaiy, Sahar Goldust, Ehsan Goodarzi, Alireza Jahandideh, Maryam Shahdaei

Genere: Drammatico, colore

Durata: 127 minuti

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: Lucky Red

Data di uscita: 3 gennaio 2022

"Un eroe" di Asghar Farhadi è un film drammatico, premiato con il Gran Premio Speciale della Giuria al Festival di Cannes 2021, scelto per rappresentare l'Iran agli Oscar 2022. Prodotto da Memento Production e Asghar Farhadi Production, il film è interpretato da Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaii.

Un eroe: la trama

"Un eroe" segue le vicende di Rahim rinchiuso in prigione per un debito che non è riuscito a saldare. Approfittando di un permesso di due giorni, l'uomo prova a convincere il suo creditore a ritirare la denuncia dandogli una parte della somma dovuta. Tuttavia le cose non vanno secondo i piani…

Queste le parole del regista Farhadi

« Mi è capitato spesso di leggere nei giornali storie come questa. Storie di persone comuni diventate improvvisamente famose per aver compito un gesto altruistico. Queste vicende hanno tutte qualcosa in comune. Il film non trae spunto da uno specifico fatto di cronaca, ma quando l'ho scritto avevo in mente questo genere di storie».