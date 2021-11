"The King’s Man – Le Origini" è il terzo capitolo della saga "Kingsman", un vero e proprio sequel dei due capitoli precedenti. Alla macchina da presa c'è sempre il londinese Matthew Vaughn, che si è occupato anche dello script assieme a Karl Gajdusek. Il film, come i due che l'hanno preceduto, si ispira alla miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e illustrata da Dave Gibbons, 'The Secret Service'.

In "The King’s Man – Le Origini" le vicende ruotano attorno ad un piano diabolico. I peggiori criminali e tiranni di tutti i tempi si uniscono con l'intento di far scoppiare una guerra. Sarà un solo uomo a correre contro il tempo per impedire la carneficina. Il film rivelerà al pubblico com'è nata la prima agenzia di intelligence indipendente.

"The King’s Man – Le Origini": cast e crew

Gli interpreti sono: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance.

Il film è prodotto dallo stesso regista, da David Reid e da Adam Bohling, mentre Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn (la nota modella Claudia Schiffer, che si firma col cognome del marito regista) e Ralph Fiennes sono i produttori esecutivi.