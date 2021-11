Il mese di novembre si apre con otto nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche, tra questi anche grandissimi titoli.

Film al cinema dal 4 novembre: i più attesi

Questa settimana segna il ritorno in sala del terzo film della nuova fase dell’Universo Cinematografico della Marvel con “Eternals”. La vincitrice dell’Oscar Chloé Zhao dirige un cast stellare composto da Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek e Kit Harington tra i protagonisti. Questo gruppo di eroi immortali, creato dai Celestiali, che hanno segretamente abitato la terra per settemila anni, è costretto a uscire dall’ombra dopo gli inattesi tragici eventi di “Avengers: Endgame”, per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti.

“Ultima Notte a Soho” è thriller horror psicologico diretto dal visionario regista Edgar Wright con Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy protagoniste. La pellicola è un viaggio nel tempo nella Londra degli anni ’60 dove la protagonista venuta dal futuro assiste alla morte di una cantante dell’epoca. Quello che sarà un crimine nel passato diventerà un mistero nel futuro.

Vincitore del Leone d’Oro al recente Festival di Venezia da oggi in sala “La Scelta di Anne – L’Événement” diretto da Audrey Diwan. La pellicola riprende la vera storia dell’autrice del libro da cui è tratta. In Francia nel 1963, la giovane Anne resta incinta. Decide tra mille difficoltà di abortire. Essendo illegale in quegli anni rischia il carcere oltra che la vita.

Per la maggior parte dei fan della serie tv cult “I Soprano” e non solo è in uscita da oggi nelle sale la pellicola che racconta l’inizio dell’ascesa di Tony Soprano. “I molti santi del New Jersey” di Alan Taylor comprende nel cast tra cui Ray Liotta, Jon Bernthal e Vera Farmiga anche Michael Gandolfini che interpreta proprio lo stesso personaggio interpretato dal padre James in versione giovanile. Il tutto si svolge negli anni sessanta, in un periodo dove scontri violenti tra italo-americani e afro-americani erano all’ordine del giorno.

Film al cinema dal 4 novembre: le altre uscite

Presentato al 78° Festival di Venezia Fuori Concorso esce oggi il nuovo film di Roberto Andò basato sul suo romanzo omonimo “Il bambino nascosto” con Silvio Orlando Protagonista. Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è un ex enfant prodige del pianoforte. Una mattina, gli entra in casa un ragazzino del palazzo di nome Ciro che si vuole nascondere da lui. “Il maestro” – così lo chiamano nel quartiere – decide di accoglierlo, trovandosi nei guai con i camorristi locali.

Ad un anno dalla scomparsa del grande Gigi Proietti esce oggi al cinema la sua ultima commedia “Io sono Babbo Natale” insieme a Marco Giallini. Siamo a Roma, dove un anziano signore veramente a modo, di nome Nicola Natale, incontra per caso Ettore, appena uscito dal carcere. Lui non si fa scrupoli e cerca di approfittare delle buone maniere di Nicola per trarre vantaggio da quest’incontro. Ma Nicola dice di essere Babbo Natale, spiazzando Ettore, un uomo a caccia di guadagni facili e di riscatto, con rapporti familiari da ricucire, che deve fare i conti con la determinazione di questo singolare personaggio.

“Antigone” è un film drammatico della regista Sophie Deraspe presentato in Selezione Ufficiale alla Festa del Cinema di Roma 2019. In seguito alla tragica morte dei genitori, la giovane Antigone si ritrova a vestire i panni di colei che regge sulle spalle il peso di dover mantenere la propria famiglia insieme. Ma la loro vita viene sconvolta ancora una volta quando il fratello, Étéocle, viene assassinato da degli agenti di polizia.

“Dovlatov – I libri invisibili” racconta sei giorni di vita di Sergej Donatovič Dovlatov a San Pietroburgo nel 1971. Il giornalista è divenuto una delle icone assolute della letteratura russa moderna. Dovlatov decise, a malincuore, di emigrare negli Stati Uniti per poter dar libera forma alla propria arte e non essere costretto a piegarsi ai voleri del regime russo.

Tomas Barile

04/11/2021