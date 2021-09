La Scelta di Anne – L'Événement: un film coraggioso sull’aborto vincitore del Leone d’Oro al 78° Festival di Venezia

Ha scioccato il pubblico della Mostra ma evidentemente colpito la giuria "La Scelta di Anne – L'Événement" di Audrey Diwan tratto da un romanzo di Annie Ernaux pubblicato nel 2000.

La pellicola (e il libro) racconta la storia vera della giovane Annie (Anamaria Vartolomei), che a ventitré anni scopre di aspettare un bambino non voluto nato da una fugace relazione. Siamo nel 1963 e l’aborto in Francia è illegale, come in gran parte d’Europa. La ragazza viene da una famiglia modesta e sa che l’università è l’unica sua possibilità di avere una vita diversa da quella della madre, moglie di un oste di provincia. Si tratta di una storia semplice, e sembrerebbe lontana nel tempo, ma la regia di Diwan la colloca in un contesto storico poco riconoscibile. E questo non è un peccato, anzi diventa un pregio vista la grande interpretazione di Anamaria Vartolomei che ha tutto il film sulle spalle

Un film politico sulla libertà di scelta della donna

La Diwan utilizza una regia asciutta nel raccontare una storia dolorosa su una giovane donna sola e abbandonata da tutti in un momento di estrema difficoltà. L’atmosfera è quasi da film horror, con immagini crude al limite dell’insopportabile, che rientrano perfettamente nella narrazione. La camera è fissa sulla figura fragile e forte al tempo stessa della protagonista. In “La Scelta di Anne – L'Événement” si vede tutto quello che si deve vedere, comprese le pratiche fatte dalla mammana nella cucina di un appartamento di periferia. Il grande schermo è tutto per la Vartolomei, una interprete in stato di grazia per la sua forza espressiva. Ci si chiede perché portare ora nel 2021, una storia come questa del 1963 sull’aborto clandestino. La risposta sta tutta nella necessità, ieri come oggi, di ogni donna poter disporre del suo corpo e scegliere la maternità consapevolmente. Apparentemente, ora l’interruzione di gravidanza non è un problema in Italia. C’è la legge 194, che più di una volta è stata messa in discussione. Eppure, si sa che non è così visto il gran numero di medico obiettori di coscienza. Per questa ragione il film di Audrey Diwan esce nel momento più opportuno nelle sale e si è meritata a pieno merito il Leone d’Oro al Festival di Venezia.

Ivana Faranda