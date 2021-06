Eternals (2021)

Titolo originale: Eternals

Regia: Chloé Zhao

Cast: Angelina Jolie, Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan e Kit Harington

Genere: fantascienza, avventura, azione

Durata:

Produzione: USA, 2021

Distribuzione:The Walt Disney Company Italia

Data di uscita: 3 novembre 2021

Terzo film della Fase Quattro dell’Universo Cinematografico Marvel , “Eternals” è diretto dalla regista vincitrice dell’Academy Award® per “Nomadland”, Chloé Zhao, la seconda donna a vincere il premio per la miglior regia (“Nomadland” ha trionfato anche come miglior film).

Il nuovo film targato Marvel mostra un nuovo team di supereroi, gli Eterni, e propone al pubblico una storia epica che si dipana nei secoli. Questo gruppo di eroi immortali, creato dai Celestiali, che hanno segretamente abitato la terra per settemila anni, è costretto a uscire dall’ombra dopo gli inattesi tragici eventi di “Avengers: Endgame”, per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, The Deviants. E’ questa la ventiseiesima pellicola basta sui personaggi che popolano i Marvel Comics creati da Jack Kirby. La fotografia è di Ben Davis, il montaggio di Craig Wood e Dylan Tichenor, le musiche di Ramin Djawadi.

Il cast