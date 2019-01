Primo appuntamento di questo 2019 con le nuove uscite cinematografiche nelle nostre sale, due film biografici di altissimo livello e tutte le uscite di capodanno.

Film al cinema dal 3 gennaio: due biografie

Sono in uscita questo giovedì due film biografici interpretati magistralmente da due attori che sicuramente si affronteranno nella corsa ai Premi Oscar che si terranno a breve.

Da una parte troviamo Christian Bale, trasformato questa volta nel vicepresidente degli Stati Uniti Dick Cheney nel film “Vice – L’uomo nell’ombra”. Diretto da Adam McKay, il film segue le vicende di Cheney, arguto e scaltro braccio destro di uno dei presidenti più contestati della storia degli Stati Uniti, George W. Bush.

Dall’altra parte troviamo un’irriconoscibile Willem Dafoe nelle vesti del pittore Vincent Van Gogh, che già gli è valsa la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile al Festival del Cinema di Venezia 2018. Diretto da Julian Schnabel, “Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità“, fornisce un ritratto dell’artista olandese nei suoi ultimi anni tormentati. Il suo racconto parte dal trasferimento in Provenza dell’artista, qui il pittore potrà finalmente esperire il sole e il cromatismo della primavera del sud della Francia.

Film al cinema dal 3 gennaio: le uscite di capodanno

Da capodanno sono presenti in sala tre nuovi film molto diversi tra loro che hanno riscontrato un ottimo successo nei box office internazionale.

Il primo tra questi è sicuramente il film di James Wan, “Aquaman”. Protagonista indiscusso è Jason Momoa che torna a vestire i panni dell’erede al trono di Atlantide dopo l’apparizione nel film “Justice League”. La pellicola ripercorre le vicende di Arthur Curry che sin da bambino rimaneva sorpreso dal fatto di saper nuotare a una velocità impressionante, rimanendo per ore sott’acqua senza provare nessun fastidio e comunicare telepaticamente con le creature del mare. Prima di morire, Atlanna, sua madre, ha predetto al figlio un grande futuro in cui diventerà il re dei sette mari.

Torna al cinema anche Ralph Spaccatutto, in un sequel pieno di sorprese. In “Ralph Spacca Internet”, questa volta, il simpatico personaggio si dovrà avventura nel mondo del web, stando ben attento a non creare grandi problemi. Nel suo viaggio in Internet non sarà solo. A fargli da spalla ci sarà la sua amica Vanellope von Schweetz: i due dovranno trovare un pezzo di ricambio indispensabile per salvare il gioco di lei.

Luca Guadagnino torna al cinema invece firmando il remake di “Suspiria”, film diretto da Dario Argento e uscito per la prima volta al cinema nel 1977. Nel cast figurano Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz, Mia Goth e Jessica Harper, che nella pellicola originale ha interpretato la protagonista, e che qui torna in un ruolo diverso. Come già affermato dallo stesso regista il film non vuole essere un remake, ma vuole essere un omaggio alle forti emozione che il film originale gli ha suscitato.

Tomas Barile

03/01/2019