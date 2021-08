Per questo ultimo appuntamento del mese di agosto segnaliamo cinque nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 26 agosto: pellicole nostrane

Questa settimana torna sul grande schermo la coppia Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel secondo capitolo di “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto”. Diretto sempre da Riccardo Milani rivedremo alcuni personaggi come le gemelle e Claudio Amendola insieme a new entry come Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Tre anni dopo la sua relazione con Giovanni, Monica si ritrova in carcere a causa di un furto e decide, per farsi rilasciare e riprendere in mano la sua vita, di chiedere aiuto al suo ex, impegnato sia con la nuova compagna sia in un progetto di recupero di uno spazio in periferia.

Presentato allo scorso Festival Internazionale del cinema di Venezia “FREE – Liberi” è una commedia drammatica diretta da Fabrizio Maria Cortese con Sandra Milo, Antonio Catania ed Enzo Salvi tra i protagonisti. Un giorno cinque ospiti di una casa di riposo stanchi della piatta quotidianità e delusi dalla lontananza dei loro cari decidono di intraprendere una folle avventura on the road. La meta sarà la Puglia dove si trova un vecchio amante di una del gruppo. L’uomo però è creduto morto, ma in verità è nascosto da decine d’anni nel Salento.

Film al cinema dal 26 agosto: cinema U.S.A.

Viggo Mortensen debutta alla regia con “Falling – Storia di un padre” un dramma famigliare con lui protagonista insieme a Terry Chen, Gabby Velis e Lance Henriksen. La pellicola segue le vicende di un uomo anziano che non potendo più vivere da solo si vede costretto ad andare a vivere da suo figlio. Lui che vive con il suo compagno e la sua figlia nelle prime fasi della demenza del genitore, il cui carattere è burbero e scontroso, diventa ancora più aspro soprattutto quando le vecchie ferite di famiglia vengono riaperte.

Oggi al cinema debutta anche come regista Lisa Joy, una dei creatori della serie tv “Westworld”, con il thriller fantascientifico “Reminiscence – Frammenti del passato”. Protagonisti della pellicola sono Hugh Jackman, Rebecca Ferguson e Thandie Newton. Ambientato in una Miami futuristica Nick Bannister un investigatore privato della mente, naviga nel mondo oscuro e affascinante del passato aiutando i suoi clienti ad accedere ai ricordi perduti. La sua vita cambia quando assume una nuova cliente, Mae. Mentre Bannister lotta per scoprire la verità sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione violenta che lo metterà di fronte al suo passato e alle sue certezze.

Prodotto da Jordan Peele esce oggi nelle sale il remake di un horror del 1992 diretto da Bernard Rose “Candyman”. In questa nuova pellicola diretta da Nia DaCosta basata sempre sul racconto di Clive Barker, il protagonista è un artista che ha recentemente aperto la sua galleria personale e sembra vivere una vita felice insieme alla compagna. Nessuno dei due crede in Candyman inizialmente, pensando che si tratti solo di una leggenda, ma il mostro, che appare davanti a chiunque dica il suo nome cinque volte per ucciderlo, è sin troppo reale e sta cercando un sostituto che prenda il suo posto come nuovo spirito vendicatore.

Tomas Barile

26/08/2021