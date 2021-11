In questo ultimo appuntamento per il mese di novembre segnaliamo l’uscita nelle nostre sale cinematografiche di cinque nuovi film.

Film al cinema dal 25 novembre: i più attesi

Torna nelle sale con il suo nuovo film già candidato ai Premi Oscar per l’Italia del prossimo anno Paolo Sorrentino con “È stata la mano di Dio“. Toni Servillo è ancora una volta il protagonista accompagnato da un giovanissimo Filippo Scotti insieme a Luisa Ranieri e Massimiliano Gallo. La pellicola ripercorre la vera storia del regista che perse i genitori giovanissimo in un incidente domestico e si salvò solo perché era andata per la prima volta in trasferta con il Napoli dietro il suo mito Diego Armano Maradona.

Massimo Ghini, Paolo Calabresi, Lillo Petrolo e Ilaria Spada sono i protagonisti della commedia horror “Una famiglia mostruosa” diretta da Volfago De Biase. Luna e Adalberto sono due studenti fuori sede che si amano profondamente. La loro relazione è messa a dura prova quando scoprono di aspettare un figlio. Adalberto dovrà presentare la ragazza alla sua nobile famiglia. I genitori nascondono però un terribile segreto: sono dei mostri a tutti gli effetti.

“Resident Evil: Welcome to Raccoon City” è il reboot della famosa saga basata sul videogioco horror Resident Evil. Arrivati al settimo film del franchise nato nel 2002 questa volta dietro la macchina da presa troviamo Johannes Roberts. Quando la potente compagnia farmaceutica lascia l’industrializzata cittadina di Raccoon City, la trasforma in un luogo apocalittico pieno di misteri. Strani casi di omicidio e cannibalismo nella cittadina del MidWest spingono la squadra Bravo della S.T.A.R.S. ad indagare sull’accaduto.

Film al cinema dal 25 novembre: le altre uscite

Claus Drexel dirige Catherine Frot nel film drammatico “Sotto le stelle di Parigi”. Christine non ha fissa dimora e vive ormai da molti anni per strada a Parigi. La sua esistenza viene stravolta quando, in una fredda notte d’inverno, Samil, un piccolo di otto anni, appare all’improvviso davanti al suo rifugio. La loro condizione marginale, li porterà a unirsi in un percorso emotivo, pieno di tenerezza alla ricerca della mamma del bambino in attesa che venga rimpatriata.

Dal Sudamerica arriva nelle nostre sale questa settimana il thriller di Diego Fried “La festa silenziosa”. Laura la sera del giorno prima del matrimonio decide di fare una passeggiata lontana dalla villa di suo padre. Durante il tragitto però si imbatte in una festa organizzata da dei ragazzi. Sotto effetto di alcool e musica i suoi pensieri sembrano disciogliersi ma all’improvviso la sua vita cambierà per sempre e anche quella della sua famiglia.

Tomas Barile

25/11/2021