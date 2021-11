Titolo originale Sous les Étoiles de Paris

Regia: Claus Drexel

Cast: Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère, Richna Louvet, Raphaël Thierry, Farida Rahouadj, Dominique Frot, Driss Ramdi, Pierre Perret, Claus Drexel

Genere: Drammatico, colore

Durata: 90 minuti

Produzione: Francia, 2020

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 25 novembre 2021

"Sotto le stelle di Parigi" è un film diretto da Claus Drexel con protagonista Catherine Frot, nei panni di una clochard. La pellicola ha ricevuto il patrocinio dall'associazione City Angels che, dal 1994, si occupa con i suoi volontari di supportare i senzatetto e le persone in difficoltà, operando in 21 città italiane e in 3 svizzere.

Sotto le stelle di Parigi: la trama

Christine (Catherine Frot) non ha fissa dimora e vive ormai da molti anni per strada a Parigi. Si è allontanata dalla famiglia e dai vecchi amici e passa le sue giornate ricordando il suo passato. La sua esistenza viene stravolta quando, in una fredda notte d'inverno, Samil, un piccolo di otto anni, appare all'improvviso davanti al suo rifugio. Il ragazzino non conosce la sua lingua, ed è stato allontanato dalla madre, in attesa che venga rimpatriata. La loro condizione marginale, li porterà a unirsi in un percorso emotivo, pieno di tenerezza alla ricerca della mamma del bambino. L'esperienza che Christine farà con il ragazzino le farà riconoscere un'umanità che credeva ormai persa.