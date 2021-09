Regia: Paolo Sorrentino

Cast: Toni Servillo, Filippo Scotti, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri, Renato Carpentieri, Massimiliano Gallo, Betti Pedrazzi, Biagio Manna, Ciro Capano

Genere: Drammatico, colore

Durata: 130 minuti

Produzione: Italia, 2021

Data di uscita: 24 novembre 2021

“È stata la mano di Dio” è un film in Concorso alla 78ª Mostra del Cinema. La pellicola ripercorre la vera storia di Paolo Sorrentino che perse i genitori giovanissimo in un incidente domestico e si salvò solo perché era andata per la prima volta in trasferta con il Napoli dietro il suo mito Diego Armano Maradona. Un'opera sull’elaborazione del lutto e sulla perdita subita da un ragazzino diventato uno dei più grandi registi italiani contemporanei.

È stata la mano di Dio: la trama

Sono gli anni ’80 e Fabietto a diciassette anni sta crescendo circondato dall’amore della sua famiglia. In città arriva Maradona per giocare con il Napoli, squadra di cui il ragazzo è tifoso sfegatato. Il giovane si salverà proprio grazie alla sua passione calcistica, quando i suoi genitori, rimasti nella loro casa delle vacanze, muoiono a causa di una fuga di gas della stufa.

Commento del regista

“È stata la mano di Dio” è un racconto di formazione che mira, stilisticamente, a evitare le trappole dell’autobiografia convenzionale: iperbole, vittimismo, pietà, compassione e indulgenza al dolore, attraverso una messa in scena semplice, scarna ed essenziale e con musica e fotografia neutre e sobrie. La macchina da presa compie un passo indietro per far parlare la vita di quegli anni, come li ricordo io, come li ho vissuti, sentiti. In poche parole, questo è un film sulla sensibilità. E in bilico sopra ogni cosa, così vicino eppure così lontano, c’è Maradona, quell’idolo spettrale, alto un metro e sessantacinque, che sembrava sostenere la vita di tutti a Napoli, o almeno la mia”.