In questo giorno di Natale sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche due nuove pellicole.

Film al cinema dal 25 dicembre: due commedie

Da oggi è in uscita al cinema il terzo film dedicato ad uno dei più famosi giochi del grande schermo, Jumanji. “Jumanji: The Next Level” segna il ritorno dei stessi personaggi del secondo capitolo nel famoso mondo del gioco. Karen Gillan, Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart con l’aggiunta di Danny DeVito e Danny Glover dovranno affrontare nuove e potenti minacce.

“Spie sotto copertura” è un film d’animazione dove nella versione originale i personaggi sono doppiati da Will Smith e Tom Holland. La pellicola segue le vicende di Lance Sterling un agente segreto, super affascinante e pieno di risorse, sempre pronto a salvare il mondo. Accanto a lui c’è Walter, il suo esatto contrario, uno scienziato brillante, che si occupa di creare nuovi gadget per Lance, ma che non è in grado di stabilire una relazione con altre persone.

Film al cinema dal 25 dicembre: le altre uscite

Ieri nel giorno della vigilia di Natale è uscito “The Farewell – Una bugia buona” un film di Lulu Wang con la rapper Awkwafina protagonista basato in parte sulle esperienze di vita della stessa regista. Proiettato nella sezione Dramatic Competition al Sundance Film Festival del 2019, conquistando il Premio del Pubblico la pellicola racconta la storia di Billi una giovane donna che vive a New York City da quando, venticinque anni prima, i suoi genitori presero la decisione di emigrare con la loro piccola figlia di soli sei anni dalla Cina. Oggi Billi è una testarda e determinata aspirante scrittrice che lotta per trovare il suo posto nel mondo dell’editoria, ma la compagnia Guggenheim, per la quale aveva fatto domanda e su cui aveva riposto gran parte delle sue speranze, le nega la candidatura. La sua valvola di sfogo emotiva è da sempre la sua nonna paterna, la sua Nai Nai, con cui mantiene stretti rapporti grazie alle visite occasionali a Changchun e frequenti e lunghe telefonate.

25/12/2019

Tomas Barile