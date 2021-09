Questa settimana di settembre si apre con cinque nuovi film in uscita nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 23 settembre: autori italiani

Nanni Moretti torna al cinema con il film diretto ed interpretato “Tre piani” con un cast d’eccezione che comprende Margherita Buy, Riccardo Scamarcio e Alba Rohrwacher. Presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes la pellicola racconta la storia di tre famiglie che vivono in appartamenti su piani diversi del medesimo condominio borghese.

Premiato alla 78ª Mostra del Cinema con il Premio Speciale della Giuria esce oggi in sala “Il buco” di Michelangelo Frammartino. Durante gli anni Sessanta un gruppo di giovani speleologi piemontesi scoprono in Calabria la grotta più profonda d’Europa. Questa avventura non crea scalpore nel vicino paese ma solo un vecchio pastore instaura un profondo legame con i giovani esploratori.

Film al cinema dal 23 settembre: from Hollywood

Dopo venticinque anni dal primo film finalmente arriva anche da noi “Space Jam: New Legends” e a prendere il posto di Michael Jordan non poteva che essere “The King” LeBron James. In questa nuova pellicola LeBron sarà costretto a salvare suo figlio da un furfante A.I. interpretato da Don Cheadle. Si unirà così ai Looney Tunes in una partita contro la Goon Squad dell’IA, una versione digitalizzata delle stelle del basket professionista, per salvare la sua famiglia e impedire che i Looney Tunes vengano eliminati.

Arriva questa settimana nei cinema il secondo capitolo della saga horror che prende spunto dal gioco presente in molte città Escape Room. In “Escape Room 2 – Gioco mortale” Zoey e Ben già protagonisti del primo capitolo si ritroveranno ad affrontare insieme ad altri quattro superstiti ancora una volta una serie di sfide per uscire dalle varie stanze. Solo giocando di squadra potranno superare le varie prove e scoprire perché proprio loro sono stati scelti.

Con “Paw Patrol – Il film” arriva sul grande schermo, per la gioia dei più piccoli, una storia di lungo respiro con la nota squadra di super cuccioli, guidati da Ryder. I coraggiosi personaggi dovranno vedersela per l’ennesima volta col temibile Humdiger, che è stato eletto sindaco di Adventure City.

Tomas Barile

23/09/2021