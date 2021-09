"Tre piani" è un film diretto da Nanni Moretti, presentato in Concorso al Festival di Cannes 2021, dove ha ricevuto ben 11 minuti di applausi.

Tre piani: la trama

"Tre piani" racconta la storia di tre famiglie che vivono in appartamenti su piani diversi del medesimo condominio borghese. La trama descrivere la vita delle tre famiglie sulla base delle tre diverse istanze freudiane – Es, Io, Super-io – della personalità. "Tre piani" si inoltra nel cuore delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi andare. E, come nella Simmetria dei desideri, dona allo spettatore personaggi umani e profondi, sempre pronti, nonostante i colpi inferti dalla vita, a rialzarsi per riprendere a lottare.

Il cast

Dal trailer si intuisce che Nanni Moretti ha riunito per il suo ultimo film un cast di grande richiamo. Oltre a lui, infatti, in "Tre Piani" ci sono Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, Alessandro Sperduti, Denise Tantucci, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Stefano Dionisi, Tommaso Ragno.

"Tre piani" è il primo film di Nanni Moretti ad essere un adattamento di un altro lavoro. La trama del romanzo originale è ambientata a Tel Aviv ma il film è stato girato interamente in Italia.