Sono sette i film al cinema dal 22 settembre, tra cui “Avatar“, riproposto nelle sale prima dell’uscita del secondo capitolo.

Film al cinema dal 22 settembre: i più attesi

Uno dei film più attesi di questa settimana è sicuramente il travagliato “Don’t Worry Darling” film di Olivia Wilde con Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine protagonisti. Alice e Jack hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché.

Presentato al Festival di Venezia esce oggi al cinema “Ti mangio il cuore” pellicola in bianco e nero diretta da Pippo Mezzapesa con la cantante Elodie protagonista per la prima volta sul grande schermo. Basato sul libro-inchiesta scritto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini il film è ambientato in Puglia dove in una terra da far west, il sangue si lava con il sangue. L’odio tra due famiglie, apparentemente sopito, si riaccende, più violento che mai, a scatenarlo un amore proibito: quello tra Andrea, erede dei Malatesta, e Marilena, la bellissima moglie del boss dei Camporeale.

Idris Elba è il protagonista della pellicola drammatica diretta da Baltasar Kormákur “Beast”. Dopo essere rimasto vedovo, il Dottor Nate Daniels torna in Sudafrica, luogo in cui ha incontrato sua moglie la prima volta, per portare le figlie in una riserva di caccia. L’uomo, che avrebbe voluto sfruttare il viaggio come una sorta di percorso di guarigione dal lutto per lui e le sue ragazze, si ritrova a dover combattere contro un grosso leone.

“I figli degli altri” è un film drammatico diretto da Rebecca Zlotowski, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2022. Rachel è un’insegnante di quarant’anni, molto appagata dalla sua vita. La sua esistenza prende una piega diversa quando si innamora di Ali, papà di Leila, bambina di quattro anni, a cui la donna si lega moltissimo. Rachel si comporta con la piccola come se fosse sua. Ma amare i figli degli altri è un grosso rischio.

Film al cinema dal 22 settembre: le altre uscite

Per gli amanti dell’animazione Taddeo Jones torna in sala con una nuova avventura “Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo”. Questa volta il famoso archeologo dovrà vedersela con una maledizione subita dopo aver aperto un enorme sarcofago egiziano. Così insieme al resto dei suoi amici si metterà in viaggio tra il Louvre e il Cairo alla ricerca della tavola di smeraldo che scaccerà la dannazione.

“Tutti amano Jeanne” è una commedia francese diretta da Céline Devaux con Blanche Gardin protagonista. Jeanne è una ragazza che vede precipitare la sua vita quando il suo progetto di raccolta subacquea va a monte diventando virale in rete un suo tuffo nel vano tentativo di salvare la sua presentazione. Oltre a questo deve volare a Lisbona per svuotare l’appartamento di sua madre morta un anno prima. Quando tutto sembra andar male però ecco che incontra un suo ex compagno di liceo che sembra conoscerla meglio di lei stessa.

Dalla Svezia arriva un’altra commedia basata sulla cucina diretta da Annika Appelin “Tuesday Club – Il talismano della felicità”. La protagonista è una donna che ha passato tutta la sua vita consacrandosi alla propria famiglia. Dopo aver scoperto il tradimento di suo marito si convince ad iscriversi ad un gruppo di cucina. Qui imparerà oltre a nuove ricette anche a lasciarsi andare e magari trovare un nuovo amore.

P.S. In attesa del sequel tra i film al cinema dal 22 settembre viene riproposto in sala il primo e acclamato capitolo del film campione d’incassi “Avatar” diretto da James Cameron.

Tomas Barile

22/09/2022