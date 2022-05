Regia: Baltasar Kormákur

Cast: Idris Elba, Sharlto Copley, Leah Jeffries, Amara Miller

Genere: Avventura, Drammatico, Horror

Durata: n/d

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita:

"Beast" è un film diretto da Baltasar Kormákur con protagonista Idris Elba ("Fast & Furious: Hobbs & Shaw", "The Suicide Squad"). La pellicola segue le vicende di un padre e delle sue due figlie che devono sfuggire a un enorme leone.

Beast: la trama

Dopo essere rimasto vedovo, il Dottor Nate Daniels torna in Sudafrica, luogo in cui ha incontrato sua moglie la prima volta, per portare le figlie in una riserva di caccia gestita da Martin Battles, biologo della fauna del luogo e vecchio amico di famiglia.

L'uomo, che avrebbe voluto sfruttare il viaggio come una sorta di percorso di guarigione dal lutto per lui e le sue ragazze, si ritrova a dover combattere contro un grosso leone che, sentendosi minacciato dopo essere sfuggito a dei bracconieri, vede nell'uomo il nemico numero uno.

Cast artistico e produzione

Meredith, la figlia diciottenne del Dottor Nate Daniels è interpretata da Iyana Halley ("Il coraggio della verità - The Hate U Give", e la serie TV "This is Us"), mentre la tredicenne Norah ha il volto di Leah Sava Jeffries (serie TV "Rel" e "Empire").

Il regista Baltasar Kormákur è stato dietro la macchina da presa per film come: "Everest", "Cani sciolti" e "Contraband" di Universal Pictures.

"Beast" è prodotto da Will Packer ("Il viaggio delle ragazze", la serie "Ride Along", "La scuola serale", "Ossessione omicida" e "Think Like a Man"), da James Lopez, presidente della Will Packer Productions, e da Baltasar Kormákur. La sceneggiatura, tratta da una storia originale di Jaime Primak Sullivan che figura anche come produttore esecutivo con Bernard Bellew Ryan Engle (Rampage - Furia animale, Non-Stop) è stata realizzata da da Ryan Engle.