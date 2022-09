Tuesday Club – Il talismano della felicità: una commedia carina e innocua

Peter Stormare (attore svedese amato anche a Hollywood) è un famoso chef e insegnante inizialmente un po' riluttante di un corso settimanale di cucina al quale partecipa Karen (Marie Richardson), lei con un matrimonio quarantennale che è letteralmente naufragato in seguito al tradimento del marito. Al corso Karen scoprirà non solo talenti dormienti ma anche dei sentimenti nuovi.

“Tuesday Club” diretto da Annika Appelin al suo esordio nella regia si palesa come una commedia carina e innocua, notevolmente depotenziata da una serie infinita di cliché sia dal lato della storia che da quello del racconto, i quali minacciano di renderne la visione leggermente importuna laddove non anche pressoché inutile.

Delle recitazioni persuasive

Il cast (segnatamente i due protagonisti) è la cosa che maggiormente consente al film di non sprofondare nell'eccessiva futilità. Richardson, una veterana di cinema e teatro, è una buona interprete e sa offrire una performance abbastanza efficace, apportando la profondità e le sfumature necessarie alla sua parte. Stormare d'altro canto, contravvenendo alla sua natura da duro messa in rilievo in diversi film americani si presenta qui bellamente addolcito e caloroso, tale da infondere credibilità a una trama largamente implausibile.

Se cercate impegno e spessore no, ma se invece il cinema sentimentale lezioso e prevedibile è la vostra passione allora forse dovreste dare a "Tuesday Club" una possibilità.

Mirko Tommasi