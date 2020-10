Quattro nuovi film sono in uscita nelle nostre sale cinematografiche in questa settimana di ottobre.

Film al cinema dal 22 ottobre: i più attesi

Presentato all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia esce oggi nelle sale il primo film diretto e interpretato da Pietro Castellitto “I predatori”. La pellicola segue le vicende di due famiglie apparentemente lontanissime e opposte, che su più filoni narrativi, molto spesso, a insaputa dei protagonisti stessi, si intrecciano. Una storia corale in cui ogni personaggio si esprime, manifestando la sua solitudine fatta di incomprensioni.

Andy Samberg e Cristin Milioti sono i protagonisti della commedia diretta da Max Barbakow “Palm Springs – Vivi come se non ci Fosse un domani”. Tutto succede durante un matrimonio dove Nyles incontra Sarah, la sorella dello sposo, che viene salvata proprio dal ragazzo da una brutta figura. Improvvisamente Nyles dopo aver ricevuto una freccia non mortale, scopre il desiderio di andare in una caverna lì vicino per seguire una luce. Una volta entrati vengono catapultati in un loop temporale. Il giorno successivo è di nuovo la mattina dello stesso 9 novembre a Palm Springs. Sono in trappola senza sapere perché, né come uscirne. Impossibilitati a scappare da quel ricevimento e da sé stessi, ma soprattutto, a separarsi l’uno dall’altra.

Film al cinema dal 22 ottobre: le altre uscite

È in uscita questa settimana nelle anche il film drammatico diretto da Chiara Bellosi “Palazzo di giustizia”. Il film descrive la routine di una classica giornata all’interno di un grande tribunale italiano, addentrandosi nella storia di un giovane rapinatore e di un benzinaio che, dopo esser stato derubato sul posto di lavoro, ha reagito violentemente finendo con l’uccidere senza volerlo l’altro giovane complice del colpo ai suoi danni.

Dalla Francia arriva la commedia di Michel Leclerc “Una classe per i ribelli”. La pellicola è incentrata sul divario sociale e sul pregiudizio, toccando importanti e attuali temi quali il multiculturalismo, la laicità e l’importanza della scuola.

Tomas Barile

22/10/2020