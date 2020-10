Una classe per i ribelli: una commedia agrodolce su due genitori in crisi

Il cinema francese ha spesso raccontato il mondo della scuola e i bobos (bougeois Bohèmiens). Il regista Michel Leclerc unisce le due cose in “Una classe per i ribelli”, libera traduzione di “La lutte de classe”.

Protagonisti della vicenda sono Paul (Eduard Baer) e Sofia (Leila Bekhti), genitori del piccolo Corentin aka Coco (Tom Levy) alle prese con la scelta della scuola dopo un trasloco da Parigi a Bagnolet. Il tema è trattato, come conviene al cinema d’oltralpe con leggerezza ma non con superficialità.

Un film sulla Francia contemporanea

Il film di Leclerc parte con tutti i toni della commedia. Il padre Paul è il batterista del gruppo punk Amadeus 77 ed è molto radicale nella sua visione anarchica del mondo. Indossa il suo chiodo come una seconda pelle. Sofia è una giovane avvocatessa che è stata assunta in uno studio legale di prestigio. Tutto sembra andare bene nella prima parte del film.

In realtà, è il prologo dell’opera che parte lentamente appena vediamo le difficoltà di adattamento alla scuola pubblica Jean Jaurès di Coco.

La Settima Arte ha sempre trattato il tema scolastico dal punto di vista di ragazzi delle banlieue. In questo caso il piano è ribaltato, il disadattato in questione è “Il bianchetto fragile” figlio di bobo laici. Coco si sente emarginato per non avere alcuna religione e per essere l’unico bianco. Del resto, la soluzione al problema sarebbe trasferirlo alla scuola privata, cosa che crea molti problemi soprattutto al padre, fedele ai suoi principi di sempre. Da questo punto, parte una serie di interazioni con personaggi apparentemente secondari come il preside e la maestra interpretata da una meravigliosa Baya Kasmi.

"Una classe per i ribelli" è un film corale che riesce a raccontare lo stato delle cose della Francia dopo l’attentato a Charlie Hebdo, in salsa agrodolce con un notevole bilanciamento dei sapori.

Un film tratto dal vissuto del regista e della sceneggiatrice

La pellicola nasce dalla storia vera del regista e della sua compagna Baya Kasmi che con lui firma la sceneggiatura di un lavoro complesso che riesce a parlare di integrazione, bullismo, laicità e terrorismo in un mix perfetto.

Il cast è perfetto e sono fantastici Eduard Baer in versione molto insolita, l’intensa Leila Bekhti e il piccolo Tom Levy al suo debutto cinematografico. La sceneggiatura è brillante e che dire del finale scoppiettante e pieno di poesia con un tocco di rosa. Perché sì, “Una classe per i ribelli” è un film politico ma è pur sempre una commedia francese in cui il romanticismo non può mancare.

Lorenzo Buellis