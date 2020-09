Regia: Max Barbakow

Cast: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camilla Mendes, Tyler Hoechlin, Peter Gallagher

Genere: commedia

Durata: 90 minuti

Produzione: Stati Uniti, 2020

Distribuzione: I Wonder Picures

Data di uscita: 29 ottobre 2020

“Palm Springs”, diretto da Max Barbakow, con nel cast Andy Samberg, Cristin Milioti e J.K. Simmons è una commedia di genere fantastico diventata già un cult negli Stati Uniti. Presentata al Sundance Film Festival 2019 è stata acquistata per la cifra di 17 milioni e mezzo di dollari, segnando così un record storico per il Sundance.

Palm Springs: la trama

9 novembre Palm Springs. Nyles, ragazzo spensierato e divertente, insieme alla sua fidanzata Misty, è al matrimonio di Tala e Abe. Durante la cerimonia salva la sorella di Abe, Sarah, da una brutta figura: è la damigella d'onore e le era stato chiesto di tenere un discorso. Sarah è però una ragazza che odia i ricevimenti, con conseguenti discorsi, non si era preparata nulla ed è anche troppo ubriaca per improvvisarne uno. Dopo la scoperta di Nyles che la sua fidanzata Misty lo tradisce, passa il resto della serata in compagnia di Sarah, con cui sente subito una sintonia e una complicità inaspettata. I due, attratti e scoprendo di essere molti più simili di quanto immaginassero, si ritrovano in mezzo a una situazione assurda e magica al tempo stesso. Un misterioso uomo di nome Roy scaglia una freccia contro Nyles che lo ferisce, ma non lo uccide.

Improvvisamente il ragazzo è deciso e determinato a raggiungere una caverna lì vicino per seguire una luce. Intima a Sarah di non raggiungerlo e di rimanere dov'è: non ha tempo di spiegare. Ma Sarah lo segue e, insieme a lui, vengono catapultati in un loop temporale. Il giorno successivo è di nuovo la mattina dello stesso 9 novembre a Palm Springs e Sarah, spaventata e preoccupata, corre a cercare Nyles che ora dovrà trovare il tempo di spiegarle. Lui le racconta che sono incastrati in un vortice temporale da cui sembra non esserci alcuna via d'uscita: lui ha tentato di tutto per fuggire, ma è stato inutile. Sono in trappola senza sapere perché, né come uscirne. Impossibilitati a scappare da quel ricevimento e da sé stessi, ma soprattutto, a separarsi l’uno dall’altra.