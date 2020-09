Regia: Pietro Castellitto

Cast: Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli, Marzia Ubaldi, Antonio Gerardi, Nando Paone, Vinicio Marchioni, Liliana Fiorelli

Genere: Drammatico, colore

Durata: 109 minuti

Produzione: Italia, 2020

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 22 ottobre 2020

Pietro Castellitto firma il suo primo film come regista con “I predatori” presentato al Festival del Cinema di Venezia 77 e vincitore del premio come Miglior Sceneggiatura nella sezione Orizzonti.

Cosa succede quando due famiglie, solo apparentemente, lontanissime e opposte si incontrano e scontrano?

I predatori: la trama

Pavone e Vismara sono le famiglie protagoniste del film "I predatori", ognuna ha la sua storia, le sue idee, i suoi segreti, segreti che il venticinquenne Federico porterà alla luce, mostrando che niente è come sembra.

Federico è uno studente di filosofia, prossimo alla laurea, intento a contrastare le angherie del suo professore universitario. Figlio di una regista, Ludovica, e di un medico, Pierpaolo, proviene da una famiglia borghese le cui vicende si legheranno a quelle di un’altra famiglia, che sembra essere l’antitesi della sua: i Vismara, composta da Bruno, amico di Pierpaolo e medico anche lui, dalla moglie Gaia e dalle famiglie dei due fratelli Claudio e Carlo, appartenenti a un gruppo neofascista.

La pellicola segue più filoni narrativi che molto spesso, a insaputa dei protagonisti stessi, si intrecciano. Una storia corale in cui ogni personaggio si esprime, manifestando la sua solitudine fatta di incomprensioni, “D’altronde, essere felici, è un mestiere difficile. A volte, un mestiere da Predatori”, scrive Pietro Castellitto.

Cast e regia

Pietro Castellitto dirige un film in cui inserisce note autobiografiche, soprattutto per quanto riguarda la creazione del personaggio Federico, interpretato proprio da lui. Quello che vuole portare alla luce è quel dissenso interno, insito soprattutto nei giovani, derivato dall’incapacità di coniugare le due immagini di noi stessi, quella pubblica e quella più intima, problema da cui deriva un senso di solitudine che può portare a un solipsismo esasperato.

Un sentimento provato dal regista stesso che è riuscito, a suo dire, a incanalare nella creazione di questa opera prima.

Pietro, figlio di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, muove i suoi primi passi nel cinema recitando nel film diretto dal padre “Non ti muovere” (2004). Nel 2010 entra a far parte del cast del film “La bellezza del somaro” e nel 2012 di “Venuto al mondo”. Ai Nastri d’argento del 2019 si aggiudica il premio Guglielmo Biraghi per l’interpretazione in “La profezia dell’armadillo” (2018).

Nel cast di “I predatori” troviamo Massimo Popolizio, vincitore del Nastro d’argento speciale nel 2016 per la sua interpretazione di Giovanni Falcone nel film “Era d’estate”.