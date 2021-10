Questa settimana segnaliamo l’uscita di sette nuovi film nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 21 ottobre: i più attesi

Giuseppe Bonito porta al cinema il successo editoriale di Donatella Di Pietrantonio “L’arminuta“. La storia è ambientata nel 1975 dove una ragazzina di tredici anni viene restituita alla famiglia cui non sapeva di appartenere. Arminuta significa appunto restituita. All’improvviso la sua condizione privilegiata di figlia unica in una famiglia benestante è solo un lontano ricordo. Catapultata in un mondo a lei estraneo, fatica a comprendere ciò che le sta accadendo.

Presentato in anteprima alla 74^ edizione del Festival di Cannes esce oggi il film diretto da Bruno Dumont con Léa Seydoux protagonista “France”. France è una giornalista di una delle più importanti emittenti televisive di Francia. Dai dibattiti politici fino ai reportage di guerra la sua ascesa sembra non conoscere un limite. Un’incidente stradale però mette un freno alle sue ambizioni sia professionali che personali.

David Gordon Green dirige un nuovo capitolo ispirato ad uno dei serial killer più famosi del grande schermo, Michael Myers. Come era successo per il precedente capitolo uscito nel 2018 anche in “Halloween Kills” la protagonista indiscussa è Jamie Lee Curtis. La storia riprende infatti dalla conclusione del nuovo primo capitolo quando il serial killer rimane intrappolato tra le fiamme. Le tre donne convinte della sua morte scappano dalla casa ma saranno i vigili del fuoco a trovare una sorpresa. La lunga scia di morte non finirà ancora.

“Petite Maman” è un film drammatico francese diretto da Céline Sciamma con Joséphine Sanz e Gabrielle Sanz protagoniste. Dopo la morte di sua nonna, Nelly che ha otto anni si ritrova con la sua famiglia nella casa di quando era piccola sua madre. Un giorno all’improvviso la madre scompare e mentre la piccola sta girovagando per il bosco incontra un’altra bambina che si chiama come sua madre e sta costruendo una capanna come gli raccontò una volta lei.

Film al cinema dal 21 ottobre: le altre uscite

“Ron – Un amico fuori programma” è un film della Disney, presentato come evento speciale in anteprima ad Alice nella Città 2021. Protagonista della storia è un bambino che ha problemi a socializzare coi suoi coetanei, e si sentirebbe accettato se potesse avere una sorta di amico digitale. Quando suo padre e sua nonna finalmente glielo regalano, le sorprese non finiscono, perché Ron non è proprio il dispositivo che si aspettava. I suoi esilaranti malfunzionamenti obbligheranno Barney a superare le sue paure e ad aprirsi emotivamente.

Francesco Mandelli dirige e interpreta “Notti in bianco, baci a colazione” con Alessio Vassallo e Ilaria Spada protagonisti. Matteo dopo l’incontro con la sua futura moglie Paola passa da un lavoro solido nella pubblica amministrazione a disegnatore di fumetti. Dopo diverso tempo con il suo nuovo stipendio molto discontinuo si ritrova a badare alla casa, alle sue tre figlie e i tre cani. L’incontro con una sua ex però provocherà scompiglio nel suo equilibrio domestico.

Presentato in concorso al Festival di Locarno “I giganti” è un film drammatico italiano diretto ed interpretato da Bonifacio Angius. Quando diversi amici si ritrovano per una rimpatriata in una casa sperduta in una valle dimenticata, tra uso di droghe e alcolici rivengono in mente vecchi ricordi di storie di piombo e amore.

Tomas Barile

21/10/2021