Regia: David Gordon Green

Cast: Kyle Richards, Anthony Michael Hall, Judy Greer, Jamie Lee Curtis, Andi Matichak, Nick Castle, Robert Longstreet, Charles Cyphers, James Jude Courtney, Victoria Paige Watkins

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2020,

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 15 ottobre 2020

“Halloween Kills” è un film di genere horror diretto da David Gordon Green e scritto dallo stesso Green insieme a Danny McBride e Scott Teems.

Il film è prodotto da Jason Blum attraverso la Blumhouse Productions, con Malek Akkad e Bill Block.

Halloween Kills: il Signore della Morte è tornato!

"Halloween Kills" rappresenta la dodicesima puntata della serie di pellicole incentrate sul tema horror di Halloween, e allo stesso tempo il sequel del capitolo “Halloween” del 2018, film con cui il franchise ha riazzerato la trama e che si era presentato, ignorando tutte le passate pellicole della saga, come sequel diretto del film “Halloween - La notte delle streghe” di John Carpenter del 1978.

Ambientato 40 anni dopo il film originale, “Halloween” (2018) riportò gli spettatori a Haddonfield, dove una Laurie Strode si preparava ad affrontare nuovamente Michael Myers, fuggito durante un trasferimento da una struttura di sicurezza all'altra. Il film presentava anche la figlia di Laurie, Karen, e la nipote, Allyson, nuovo bersaglio del maniaco omicida.

Nel precedente capitolo le tre donne sono riuscite a ferire e intrappolare Myers nello scantinato, a fuggire dalla casa e ad appiccare l'incendio che ha apparentemente ucciso l'assassino.

Ma le immagini sorpresa post-crediti hanno in realtà rivelato che Michael è riuscito a sopravvivere.

“Halloween Kills” potrebbe non mostrare come è sopravvissuto (dopotutto, l'immortalità apparente di Michael Myers non è una grande parte del suo fascino?), ma ovviamente, mostrerà il modo in cui tornerà a colpire Laurie, Karen e Allyson,.

Voci trapelate con la data di uscita del nuovo capitolo hanno rivelato che la Blumhouse aveva pianificato il rilascio di due film di Halloween non solo nello stesso anno, ma addirittura nello stesso mese, con solo pochi giorni di distanza. Sfortunatamente per noi, la decisione finale è stata quella di rilasciare una pellicola alla volta: per “Halloween Ends” (eh sì, il titolo del futuro sequel) si dovrà attendere ancora.

Il cast di “Halloween Kills” è una reunion della saga, con attori sia del film originale che del riavvio: Jamie Lee Curtis riprende il ruolo di Laurie Strode, con James Jude Courtney e Nick Castle che tornano a interpretare Michael Myers; Judy Greer e Andi Matichak riprendono rispettivamente il ruolo di Karen e Allyson; Dylan Arnold interpreta Cameron Elam, ex fidanzato di Allyson, Omar Dorsey lo sceriffo Barker e Jibrail Nantambu sarà Julian Morrissey, il ragazzo a cui Vicky faceva da baby-sitter.

A questi si aggiungono Kyle Richards nel ruolo di Lindsey Wallace, Charles Cypher interpreterà ancora una volta lo sceriffo Leigh Brackett e Nancy Stephens nuovamente nei panni dell'infermiera Marion Chambers; new entries del cast Anthony Michael Hall come Tommy Doyle e Robert Longstreet in Lonnie Elam.