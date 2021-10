Ron - Un amico fuori programma: un film che lascia il segno

“Ron - Un amico fuori programma” è il film che non ti aspetti. Oramai le sale sono invase costantemente da film animati a dimensione di bambino che strizzano l’occhio ai genitori. Storie che si ripetono uguali, cambiano i colori e le location, ma la sostanza non cambia. I protagonisti orfani con un bagaglio di dolore alle spalle che li penalizza nei rapporti umani vanno per la maggiore.

Anche Barney fa parte di questo gruppo di sofferenti, avendo perso la mamma da piccolo vive con la nonna ed il papà. Ma questa è tutta un’altra storia!

L'importanza dell'amicizia

Il nostro piccolo protagonista ha problemi a socializzare coi suoi coetanei, e si sentirebbe accettato se potesse avere una sorta di amico digitale, ‘Miglior amico pronto all’uso’. Quando suo padre e sua nonna finalmente glielo regalano, le sorprese non finiscono, perché Ron non è proprio il dispositivo che si aspettava. I suoi esilaranti malfunzionamenti obbligheranno Barney a superare le sue paure e ad aprirsi emotivamente.

Quello di Sarah Smith e Jean-Philippe Vine è un film esilarante, sull’amicizia, la dedizione, la comprensione, ma anche sul bullismo, sull’omologazione, su quanto abbiano assunto importanza i social. Attraverso il ‘Miglior amico pronto all’uso’ i ragazzi vivono quasi una parallela vita virtuale, che inevitabilmente condiziona quella reale. Il film fa riflettere, tra le risate, sull’importanza del contatto umano, su come a volte ci si perda, e a riguardare indietro non si capisce perché.

“Ron - Un amico fuori programma” svetta tra i film d’animazione per la brillantezza narrativa nel veicolare i contenuti, il brio di una sceneggiatura che regala risate e suspence, l’armonia della grafica.

Maria Grazia Bosu