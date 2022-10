Questa settimana arrivano nelle nostre sale cinematografiche dieci nuovi film

Film al cinema dal 20 ottobre: supereroi e amore

Dwayne Johnson sbarca nell’universo cinematografico della DC con il film diretto da Jaume Collet-Serra “Black Adam”. Quasi 5.000 anni dopo che gli sono stati conferiti i poteri onnipotenti delle antiche divinità, e imprigionato altrettanto rapidamente, Black Adam viene liberato dalla sua tomba terrena, pronto a scatenare la sua forma unica di giustizia nel mondo moderno.

Dopo sei anni dal suo ultimo film da regista Kim Rossi Stuart torna a dirigere ed interpretare il western italiano “Brado”. Tommaso insieme a sua sorella è cresciuto nel ranch di suo padre, un uomo che si è alienato dalla società per gestire una scuola di equitazione. Dopo tanto tempo che si era allontanato da casa Tommaso viene richiamato al ranch per domare un cavallo che suo padre ritiene essere il migliore che abbia mai avuto. Per il figlio però è solo un’altra scommessa persa in partenza.

Presentato in anteprima al Festival del Cinema di Roma esce oggi al cinema “Astolfo” diretto e interpretato da Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli protagonista. Astolfo è un professore in pensione che decide di lasciare il suo appartamento romano per trasferirsi nel suo piccolo paese natio. Qui incontra personaggi che non hanno avuto mai grandi successi nella vita ma soprattutto incontra l’amore per una donna.

Film al cinema dal 20 ottobre: le altre uscite

Dalla Danimarca arriva la commedia “Wild Men – Fuga dalla civiltà” diretto da Thomas Daneskov, con protagonista Rasmus Bjerg. Nel disperato tentativo di curare la sua crisi di mezza età, Martin fugge dalla sua famiglia sulle montagne norvegesi per vivere di caccia come facevano i suoi antenati migliaia di anni fa.

“Utama – Le terre dimenticate” è un film drammatico proveniente dal Sud America diretto da Alejandro Loayza Grisi. Sull’altopiano boliviano in piena siccità vivono un’anziana coppia di allevatori di lama, Virginio e Sisa. Un giorno però al loro capezzale giunge il nipote Clever che vuole convincerli a scendere in città dove vivono il figlio della coppia e lui stesso.

Samuele Sestieri è il regista del film fantascientifico “Lumina” al suo secondo lungometraggio. Una donna si risveglia su una spiaggia deserta non ricordando nulla. Tramite gli oggetti che trova e che è in grado di ridare energia scopre il presente e il passato. Quando scopre uno smartphone scopre che appartiene ad una coppia, Leonardo e Arianna, che hanno collezionato tutte le loro memorie lì dentro.

“A spasso col panda” è un film d’animazione diretto da Natalya Lopato, su sceneggiatura di Billy Frolick, uno degli autori di “Madagascar”. Questo road movie per piccini segue le vicende di cinque scapestrati animali, intenti a riportare a casa un cucciolo di panda che una cicogna sbadata ha sbagliato a consegnare.

Film al cinema dal 20 ottobre: documentari

Questa settimana segna l’arrivo in sala del documentario in onore ad uno dei maestri del cinema italiano, Sergio Leone. “Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America” è un ritratto al grande regista diretta da Francesco Zippel e tramite le tante interviste raccolte a personaggi come Clint Eastwood, Martin Scorsese, Steven Spielberg e Quentin Tarantino ma altri ancora si capisce come anche loro sono stati influenzati dalla sua tecnica e dalle sue storie.

“La pantera delle nevi” è un film diretto da Marie Amiguet e Vincent Munier, presentato al Festival di Cannes 2022 ha ottenuto il premio come Miglior Documentario ai César 2022. La pellicola segue le vicende del famoso fotografo naturalista Vincent Munier e il romanziere e avventuriero Sylvain Tesson che esplorano il cuore degli altopiani tibetani, in cui flora e fauna compongono paesaggi di rara bellezza.

Mark Cousins dirige il documentario “Marcia su Roma” raccontando l’ingresso dei fascisti nella Capitale nel 1922. Tramite filmati dell’Istituto Luce e film dell’epoca si ripercorreranno le cause e le tappe che hanno portato a quel momento storico.

Tomas Barile

20/10/2022