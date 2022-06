Titolo originale: La panthère des neiges

Regia: Marie Amiguet, Vincent Munier

Genere: Documentario

Durata: 92 minuti

Produzione: Francia, 2021

Distribuzione: Wanted Cinema

Data di uscita: n/d

"La pantera delle nevi", film diretto da Marie Amiguet e Vincent Munier, presentato al Festival di Cannes 2022 e al Trento Film Festival 2022, ha ottenuto il premio come Miglior Documentario ai César 2022. Il lavoro, girato in Tibet, è impreziosito dalla colonna sonora di Warren Ellis e Nick Cave.

La pantera delle nevi: un film filosofico

"La pantera delle nevi" è un documentario che si pone come una sorta di film filosofico. Al centro della narrazione il famoso fotografo naturalista Vincent Munier e il romanziere e avventuriero Sylvain Tesson che esplorano il cuore degli altopiani tibetani, in cui flora e fauna compongono paesaggi di rara bellezza, sconosciuta agli occhi dei più.

Ad impreziosire le immagini contribuisce la colonna sonora originale composta da Warren Ellis con Nick Cave. Tra i sussurri di Cave, il violino di Ellis, le note di pianoforte, gli archi e i fiati, durante la visione, ci si immerge in un atmosfera mistica.

"So, not everything was created for the human eye?" questo l'interrogativo che si affaccia alla mente di Tesson al cospetto dei paesaggi oltre i 5000 metri con picchi di 25° gradi sotto lo zero.

Vincent Munier e Sylvain Tesson per settimane hanno esplorato questi luoghi alla ricerca di animali unici come la pantera delle nevi, entrando in contatto con la bellezza dell'universo, indagando sul senso della vita quotidiano e sul posto dell'essere umano nel mondo.

La pantera delle nevi assume dunque il simbolo di una natura in pericolo, incontaminata, che non rende conto all'uomo, ma che delle sue scelte è comunque vittima.

Il documentario, attraverso il viaggio nei meravigliosi territori del Tibet, racconta un percorso in cui i due protagonisti entrano in contatto con il loro io più profondo.