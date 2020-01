Primo appuntamento di questo 2020 con due nuovi film in uscita da oggi nelle nostre sale cinematografiche.

Film al cinema dal 2 gennaio: la famiglia

Vittoria Puccini, Edoardo Leo e Benedetta Porcaroli sono i protagonisti del film diretto da Francesco Amato “18 regali”. La pellicola racconta la vicenda realmente accaduta di Elisa Girotto, morta a quarant’anni per colpa di questioni di salute incurabili lasciando una bambina che aveva appena un anno di vita. Per rimanere vicino a sua figlia decide di preparare diciotto regali, uno per ogni compleanno della piccola, fino al raggiungimento dell’età adulta. In questo modo la madre comunica alla figlia il suo amore, la sua devozione e i suoi desideri, attraverso un mappamondo su cui lei ha segnato tutti i luoghi che avrebbe voluto visitare.

Il regista inglese Ken Loach torna nelle sale presentando “Sorry We Missed You”. Il film segue la storia di Ricky e Abby Turner due abitanti di Newcastle che, dopo il crollo finanziario del 2008, lottano contro la precarietà, cercando di non far mancare nulla ai loro bambini. Per permettere a Ricky di acquistare un furgone per mettersi a lavorare in proprio Abby decide di vendere la sua macchina. Da questo momento sorgeranno problemi che metteranno a rischio l’unità del matrimonio.

Film al cinema dal 2 gennaio: le uscite di ieri

Ieri nel primo giorno del nuovo anno allo scoccare della mezzanotte è uscito nelle sale il nuovo film di Checco Zalone, che questa volta è anche regista, “Tolo Tolo”. Ambientato in Kenya segue le vicende di un comico scappato perché minacciato da un boss della malavita. Insieme a lui ci sarà un carabiniere chiamato a proteggerlo. I due diventeranno presto inseparabili amici e compagni delle più svariate disavventure.

02/01/2020

Tomas Barile