Sette nuovi film sono in uscita questa settimana nelle nostre sale cinematografiche, tra questi troveremo anche una spaziale storia “vera”.

Film al cinema dal 16 giugno: i più attesi

La Pixar torna finalmento sul grande schermo con il film diretto da Angus MacLane “Lightyear – La vera storia di Buzz” dove sarà Chris Evans nella versione originale a doppiare il famoso astronauta. Il film seguirà le avventure dell’uomo che ha dato vita al giocattolo Buzz Lightyear, amico dello sceriffo Woody nella saga campione di incassi “Toy Story”.

Premiato al Festival di Cannes esce questa settimana al cinema “Memoria” un film di Apichatpong Weerasethakul con Tilda Swinton protagonista. Ambientato tra gli anni ‘70 e ‘80 in Colombia segue le vicende di una donna inglese che arriva a Bogotà per assistere sua sorella. Durante il suo soggiorno però sentendo dei strani rumori la notte non riesce più a dormire. Questi rumori la porteranno nella foresta dove incontrerà un curioso pescatore che le farà capire di essere connessa ad altre persone.

“Il paradiso del pavone” è un film di Laura Bispuri con Alba Rohrwacher tra i protagonisti presentato alla 78° edizione del Festival di Venezia. Per festeggiare il compleanno di Nena, tutti i parenti e i loro compagni sono presenti, ma tra questi c’è anche il pavone Paco, che diventerà il centro della storia.

“Hill of Vision” è un film biografico diretto da Roberto Faenza incentrato sulla vita di Mario Capecchi, premio Nobel per la Medicina nel 2007. Durante la Seconda guerra mondiale, in Alto Adige, il piccolo Mario, che ha solo quattro anni, viene separato dalla madre, arrestata dai fascisti. Dopo la guerra, il giovane ritrova la mamma e insieme si trasferiscono in America per iniziare una nuova vita. Negli Stati Uniti si uniscono alla comunità Quacchera chiamata ‘Hill of Vision’. Mario ha difficoltà a inserirsi in quel contesto, ma una nuova passione lo anima, grazie allo zio: la passione per la scienza.

Film al cinema dal 16 giugno: le altre uscite

“Amanti” è un film francese di genere thriller del 2020, diretto da Nicole Garcia. Lisa e Simon sono una coppia felice, lei studia lui invece è un pusher di clienti facoltosi. Un giorno però durante una trattativa qualcosa va storto e Simon è costretto a lasciare da solo la Francia. Tre anni dopo Lisa si è rifatta una vita con un marito che può dargli tutto ma per caso incontra nuovamente Simon e tutto precipiterà nella sua vita.

Riccardo Scamarcio è il protagonista del film drammatico italiano di Stéphane Freiss “Alla vita”. Elio è un gestore di una masseria lasciatagli dal padre che aveva stretto un accordo con una comunità di ebrei ortodossi. Questi ogni anno fanno visita nell’azienda per comprare dei cedri perfetti in occasione di una cerimonia. Tra di loro giunge anche Esther che ormai logora dalle restrizioni imposte dalla comunità cerca una via d’uscita.

“Come prima” è un film di Tommy Weber con Francesco Di Leva e Antonio Folletto tra i protagonisti. Durante l’estate del 1956 in Francia Andrè dopo diciassette anni ritrova suo fratello Fabio scappato da Procida dopo essersi arruolato con i fascisti. Quando muore il loro padre che militava nella fazione opposta finalmente Fabio può tornare a casa ma le distanze tra i due sembrano ormai incolmabili.

Tomas Barile

16/06/2022