Regia: Roberto Faenza

Cast: Laura Haddock, Edward Holcroft, Elisa Lasowski, Francesco Montanari, Jake Donald-Crookes, Lorenzo Ciamei, Sofia D'Elia, Beatrice Aiello, Marco Boriero, Ruben Buccella, Andrea Dallan, Rufus Gleave

Genere: Drammatico, colore

Durata: 104 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Altre Storie

Data d'uscita: 16 giugno 2022

"Hill of Vision" è un film biografico diretto da Roberto Faenza incentrato sulla vita di Mario Capecchi, premio Nobel per la Medicina nel 2007. Capecchi, con Martin Evans e Oliver Smithies, ricevette il Premio Nobel per la Medicina per la messa a punto di tecniche che, attraverso l'uso di cellule staminali embrionali, permettono di generare animali caratterizzati dall'assenza di uno specifico gene. Il regista torna dietro la macchina da presa dopo "La verità sta in cielo", pellicola del 2016 incentrata sulla sparizione di Emanuela Orlandi, avvenuta a Roma il 22 giugno 1983.

Hill of Vision: la trama

Durante la Seconda guerra mondiale, in Alto Adige, il piccolo Mario, che ha solo quattro anni, viene separato dalla madre, arrestata dai fascisti. Mario è solo e la sua infanzia è negata totalmente, costretto a vivere per strada di espedienti. Dopo la guerra, il giovane ritrova la mamma e insieme si trasferiscono in America per iniziare una nuova vita. Negli Stati uniti si uniscono alla comunità Quacchera chiamata ‘Hill of Vision’. Mario ha difficoltà a inserirsi in quel contesto, ma una nuova passione lo anima, grazie allo zio scienziato: la passione per la scienza.