Amanti: un melodramma nero elegante ma insignificante

"Amanti", diretto da Nicole Garcia e presentato alla 77ª Mostra del cinema di Venezia, è un melodramma nero elegante ma insignificante, che raccoglie i topoi del "thriller di passione" senza tuttavia riuscire a dargli un senso appropriato e apprezzabile.

Per quanto ben realizzato e con una serie di performance attoriche inoppugnabilmente convinte e credibili, il film difetta non poco di ispirazione, e soprattutto di certi stratagemmi narrativi che gli consentano di creare una situazione di suspense a conti fatti quasi totalmente assente.

Una mano salda non basta

La mano di Garcia, sebbene appaia come abbastanza salda, fatica a costruire un impianto scenico che sia sufficientemente stimolante agli occhi dello spettatore. Non che il racconto non intrighi qua e là sia chiaro, ciononostante la regista non sembra in grado di conferirgli il giusto tono di inquietudine e, diremmo, quella sorta di urgenza e irresistibilità di compartecipazione agli eventi assolutamente necessaria in pellicole di questo tipo.

"Amanti" è in sostanza un'opera svagata e non molto attrattiva, che difficilmente può sperare di ergersi tanto al di sopra della media dei film di genere, ma che neppure può pensare di sedurre un pubblico anche poco esigente.

Mirko Tommasi