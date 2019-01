Secondo appuntamento di questo 2019 con le nuove uscite nelle nostre sale cinematografiche, tra questi due commedie italiane e il nuovo film di Robert Zemeckis.

Film al cinema dal 10 gennaio: i più attesi

Torna al cinema dopo due anni dal suo ultimo film, il regista Robert Zemeckis con, “Benvenuti a Marwen”. Una toccante storia vera con protagonista Steve Carell insieme a Leslie Mann e Diane Kruger. Il film segue le vicende di di Mark Hogancamp, un esperto di animazioni che venne brutalmente picchiato da cinque uomini fuori da un bar, fino a perdere la memoria. Sfruttando le sue capacità e la sua immaginazione dà vita al suo personale mondo, “Marwen”, in cui troverà rifugio dal grande dolore che l’aggressione gli ha inflitto.

Questa settimana esce anche “City of Lies – L’ora della verità“, un film del regista e sceneggiatore statunitense Brad Furman, con Johnny Deep e Forest Whitaker protagonisti. Russell Poole è un ex detective della polizia di Los Angeles che ha dedicato tutta la sua vita ad indagare sugli omicidi dei due grandi rapper, The Notorious B.I.G. e Tupac Shakur, uccisi brutalmente durante la seconda metà degli anni ’90. Con l’aiuto di un giornalista, cercheranno di smascherare e provare il coinvolgimento da parte di alcuni agenti della polizia corrotti nei due omicidi.

“Non ci resta che il crimine“, è una commedia del regista Massimiliano Bruno con Ilenia Pastorelli, Marco Giallini, Alessandro Gassmann e Edoardo Leo protagonisti. Ambientato a Roma, tre improbabili amici, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L’ambizioso progetto del trio viene guastato da un imprevedibile scherzo del destino: i tre si ritrovano, infatti, catapultati negli anni ’80 nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e a faccia a faccia con alcuni membri della Banda originali.

Film al cinema dal 10 gennaio: le altre uscite

La seconda commedia italiana in uscita da oggi al cinema è, “Attenti al gorilla”, con Frank Matano e Cristiana Copotondi protagonisti. Lorenzo è un avvocato fallito con un matrimonio infelice e zero prospettive future. La sua vita cambia quando dopo aver vinto una causa contro lo zoo cittadino, si ritrova a dover convivere con un intelligente gorilla.

Ambientato in una delle pagine più brutali della storia dell’Uruguay, “Una notte di 12 anni”, porta sul grande schermo i dodici anni di torture che l’ex presidente della nazione, il ministro degli interni e un giornalista furono costretti a subire per opera del regime totalitario della destra uruguaiana.

Tomas Barile

10/01/2019