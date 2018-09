Titolo originale: Welcome to Marwen

Regia: Robert Zemeckis

Cast: Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger, Eiza González, Gwendoline Christie, Janelle Monáe, Merritt Wever, Neil Jackson, Siobhan Williams, Matt O'Leary

Genere: biografico, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: Universal Pictures Italia

Data di uscita: 10 gennaio 2019

Il visionario regista di “Forrest Gump”dirige uno Steve Carell in corsa per l’Oscar, in una toccante storia vera, destinata a commuovere il grande pubblico.

Benvenuti a Marwen: rifugiarsi nella fantasia per combattere il dolore

Ispirandosi al documentario del 2010 “Marwencol”, Robert Zemeckis si cimenta in un progetto audace, che racconta la storia vera di Mark Hogancamp, un esperto di animazioni che venne brutalmente picchiato da cinque uomini fuori da un bar, fino a perdere la memoria.

Psicologicamente distrutto Mark (Steve Carell) decide allora che se la vita ha scelto di rubargli i suoi ricordi, se li ricostruirà da solo. Sfruttando le sue capacità e la sua immaginazione da vita al suo personale mondo, “Marwen”, in cui troverà rifugio dal grande dolore che l’aggressione gli ha inflitto, al quale riuscirà a reagire grazie all'aiuto delle sue amiche più fidate.

Benvenuti a Marwen: la vera storia di Mark Hogancamp

E’ l’aprile del 2000 quando Mark Hogancamp viene brutalmente aggredito da cinque uomini fuori dal locale in cui lavorava. Rimasto in coma per nove giorni, al suo risveglio i colpi inflitti alla testa gli fanno perdere le capacità di parlare, camminare e ricordare; tuttavia dopo un processo di riabilitazione riesce a recuperare la parola e le capacità motorie, ma non la memoria.

Quando l’assicurazione non può più permettersi di coprire le spese mediche, Mark mette in pratica una sua personale terapia per trovare il coraggio di superare il trauma e prendere in mano la propria vita: Marwencol, il suo personale universo parallelo.

Benvenuti a Marwen: a cura del regista Robert Zemeckis

La regia del film biografico "Benvenuti a Marwen" è del cineasta Zemeckis, personaggio noto al mondo del cinema per aver diretto grandi capolavori cinematografici tra cui "Ritorno al futuro" del 1985, "La morte ti fa bella" nel 1992 con l'attrice premio Oscar Meryl Streep. Tra le sue opere più recenti troviamo: "Flight" del 2012 e la pellicola "Allied - Un'ombra nascosta" del 2016 con protagonista Brad Pitt.