Questa settimana di febbraio porta nelle nostre sale cinematografiche cinque nuovi film.

Film al cinema dal 10 febbraio: i più attesi

Kenneth Branagh torna a dirigere ed interpretare il famoso investigatore belga Hercule Poirot nel nuovo capitolo “Assassinio sul Nilo”. Basato sull’omonimo romanzo di Agatha Christie, la vacanza in Egitto dell’investigatore scorre tranquilla a bordo di un elegante battello a vapore finché la luna di miele di una coppia viene interrotta tragicamente. Il famoso detective dovrà far luce sulla vicenda, scoprendo che ogni passeggero aveva una buona ragione per essere l’autore dell’omicidio commesso.

“Marry Me – Sposami” è una commedia romantica diretta da Kat Coiro con Jennifer Lopez, Owen Wilson e Maluma protagonisti. Il film segue le vicende di Kat, una delle star più sexy al mondo e Charlie, docente di matematica al liceo. Durante un concerto Kat prima di salire sul palco scopre che il suo promesso sposo l’ha tradita con la sua assistente. La star in preda ad un crollo emotivo davanti ai suoi fans, incrocia lo sguardo su uno sconosciuto, e decide, in un momento di follia, di sposare Charlie. Il loro folle matrimonio si trasforma in una storia d’amore inaspettata.

Film al cinema dal 10 febbraio: le altre uscite

Presentato alla 59ª Settimana della Critica di Cannes esce oggi nelle sale “After Love” di Aleem Khan. Mary Hussain, è una donna britannica che, per amore, ha abbracciato la religione islamica. Improvvisamente si ritrova vedova, e dopo aver seppellito il marito, nel riordinare i suoi effetti personali scopre dell’esistenza di un’altra donna, di nome Genevieve e di un’altra vita oltre Manica. La rivelazione sconvolgente la spingerà ad andare a Calais, scoprendo una situazione che non avrebbe mai immaginato, e che la costringerà a confrontarsi anche con sé stessa.

“Il discorso perfetto” è una commedia francese diretta da Laurent Tirard dai tratti surreali e ironici. Tra cliché e stravaganza, il film diverte e intrattiene, rompendo la quarta parete, in una comunicazione interattiva tra protagonista e pubblico.

“Piccolo Corpo” è il primo lungometraggio scritto e diretto da Laura Samani con Celeste Cescutti e Ondina Quadri protagonisti. Ambientato agli inizi del ‘900 la pellicola segue la storia di Agata. La donna partorisce una bambina già morta e per questo il prete del paese rifiuta di battezzarla. Non accettando il fatto, Agata si affida alle parole di un uomo che la convince ad andare tra le montagne dove si troverebbe una chiesa in cui si risvegliano i bambini morti, anche solo per un respiro, liberandoli dal limbo.

Tomas Barile

10/02/2022