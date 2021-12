Titolo originale: Marry Me

Regia: Kat Coiro

Cast: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Sarah Silverman, Chloe Coleman, John Bradley, Michelle Buteau, Ryan Foust, Blaise Corrigan, Kathryn Grace, Utkarsh Ambudkar, Jimmy Fallon, Brady Noon, Keith Ewell, Stephen Wallem, Taliyah Whitaker, Logan Crawford, Giuseppe Ardizzone, Nataly Santiago, Oliver Stern, Alex Perez, Jonathan M. Parisen, Dominick Sabatino

Genere: Commedia, colore

Durata: 112 minuti

Porduzione: USA 2022

Distribuzione: Universal Pictures

Data di uscita: 17 febbraio 2022

"Marry Me - Sposami" è una commedia romantica che racconta un' improbabile storia d'amore tra una star della musica e un insegnate di matematica, due estranei che decidono di sposarsi prima e di conoscersi meglio poi.

Arricchito da brani inediti di Jennifer Lopez e Maluma, star della musica latina conosciuta a livello mondiale, nel suo debutto cinematografico, "Marry Me - Sposami" è diretto da Kat Coiro (regista della serie "C'è sempre il sole a Philadelphia" trasmessa da Foxe della serie targata Netflix “Amiche per la morte - Dead to Me"), la sceneggiatura è di John Rogers (autore di "The Librarians”, trasmessa da TNT) e Tami Sagher (autrice di "30 Rock", NBC) e Harper Dill (autrice della serie "The Mick”, Fox) basata sul romanzo di Bobby Crosby. Il film è prodotto da Elaine Goldsmith - Thomas (che ha già prodotto "Le ragazze di Wall Street - Business Is Business" e "Un amore a 5 stelle"), Jennifer Lopez, Benny Medina (produttore di "Le ragazze di Wall Street - Business Is Business", e di "Willy, il principe di Bel - Air", NBC) e John Rogers. I produttori esecutivi della pellicola sono Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur e J.B. Roberts.

Marry Me - Sposami: Trama

Kat Valdez, interpretata da Jennifer Lopez è una delle star più sexy al mondo assieme alla nuova stella della musica Bastian (interpretato da Maluma). I due daranno spettacolo durante un esclusivo concerto, annunciando il matrimonio dinnanzi l'intera folla di fan, il tutto ripreso in diretta dalle piattaforme social.

Charlie Gilbert (Owen Wilson) docente di matematica al liceo, viene trascinato al concerto dei due cantanti da sua figlia Lou (Chloe Coleman)e dalla sua migliore amica (Sarah Silverman). Mentre il concerto sta per iniziare, Kat scopre che Bastian l'ha tradita con la sua assistente. La star in preda ad un crollo emotivo davanti ai suoi fans, incrocia lo sguardo su uno sconosciuto, e decide, in un momento di follia, di sposare Charlie. Il loro folle matrimonio si trasforma in una storia d'amore inaspettata. Riusciranno due persone provenienti da universi così diversi a trovare un posto nel mondo al quale appartenere?