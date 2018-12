Ultimo appuntamento per questo mese di dicembre con l’arrivo nelle nostre sale cinematografiche in questa settimana natalizia di cinque nuovi film.

Film al cinema a Natale: i più attesi

Il giorno di Natale debutta nelle nostre sale il film d’animazione, “Spider-Man: Un nuovo universo” che vedrà il ritorno del supereroe alle sue origini grafiche, recuperando il look animato delle prime serie e del fumetto. Questo film sarà incentrato su Miles Morales, un adolescente afro-americano di origini portoricane, che abita a Brooklyn, mostrando inoltre le molteplici possibilità del Ragno-Verso, in cui la maschera può essere indossata da più di una persona. Questa pellicola d’animazione è basata sull’albo a fumetti scritto da Dan Slott e Christos Gage, quindi non seguirà la storia vista fino ad ora nell’Universo Cinematografico Marvel, ma avrà una vita tutta sua.

Da giovedì 27 dicembre, usciranno invece due film italiani divertenti e ambientati in due epoche completamente differenti.

Da un lato troviamo la commedia di Michele Soavi, “La Befana vien di notte”, con Stefano Fresi e Paola Cortellesi nelle vesti di una strana Befana. Il film è ambientato in una cittadina nordica, dove una ragazza ordinaria che fa l’insegnante, di notte si trasforma nella Befana che come da tradizione riempie i dolci nelle calze appese. Tutto sembra filare liscio, fino al giorno in cui un suo filmato viene caricato sul web.

Dall’altro lato troviamo invece una commedia storica diretta da Giovanni Veronesi, “Moschettieri del re – La penultima missione”. Questo film rievoca il capolavoro di Alexandre Dumas ma nelle vesti dei tre moschettieri e in quello di D’Artagnan troviamo un cast eccezionale formato da Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Valerio Mastandrea. In questa versione però sono rispettivamente un ignorante allevatore di bestiame, un castellano dongiovanni, un frate indebitato fino al collo e un locandiere che alza fin troppo il bicchiere, questi quattro saranno i protagonisti di una strabiliante quanto strampalata avventura.

Film al cinema a Natale: gli altri film

Altri due film sono in arrivo al cinema in questa settimana natalizia.

In anteprima possiamo trovare nelle sale il film di Olivier Assayas presentato in Concorso alla 75^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia, “Il gioco delle coppie”. Ambientato nel mondo dell’editoria, questo film è incentrato sulle vicende di Alain, in lotta con se stesso per adattarsi alla rivoluzione digitale in corso nel mondo della comunicazione moderna.

Sempre dalla Francia arriva “Nelle tue mani“, una commedia francese, diretta dal regista Ludovic Bernard. Il film segue le vicende di Mathieu Malinski un ragazzo della periferia, che come molte persone nella sua condizione socio economica si avvale di espedienti per tirare avanti. Mathieu però ha un talento musicale e dopo il suo arresto riesce ad entrare a far parte del “tempio della musica” un luogo, che cambierà per sempre la sua vita.

Buon Feste e arrivederci al prossimo anno.

Tomas Barile

25/12/2018